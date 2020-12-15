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Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках
Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:31
2020-12-15T01:31
2020-12-15T01:31
александр мясников (врач)
россия
здоровье
продукты
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.По его словам, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако, к этому ведут и другие продукты.Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.
https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html
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александр мясников (врач), россия, здоровье, продукты, общество
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1
" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.
По его словам, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако, к этому ведут и другие продукты.
"Такая вещь как шпинат и зелень — всем полезная вещь, но она увеличивает оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты. — Прим. ред.) в крови и увеличивает камнеобразования", — отметил Мясников.
Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.
"Общие правила простые: (пейте) как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры", — пояснил он.
Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.
Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.