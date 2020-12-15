https://ria.ru/20201215/myasnikov-1589238604.html

Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках

Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T01:31

2020-12-15T01:31

2020-12-15T01:31

александр мясников (врач)

россия

здоровье

продукты

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.По его словам, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако, к этому ведут и другие продукты.Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.

https://ria.ru/20201213/vitamin-1588994096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье, продукты, общество