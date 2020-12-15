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Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках
Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T01:31
2020-12-15T01:31
александр мясников (врач)
россия
здоровье
продукты
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.По его словам, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако, к этому ведут и другие продукты.Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, продукты, общество

Мясников рассказал, от какой еды образуются камни в почках

01:31 15.12.2020
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил продукты, которые могут привести к образованию камней в почках.
По его словам, животные жиры и белки, содержащиеся, например, в красном мясе, повышают риск возникновения этой проблемы. Однако, к этому ведут и другие продукты.

"Такая вещь как шпинат и зелень — всем полезная вещь, но она увеличивает оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты. — Прим. ред.) в крови и увеличивает камнеобразования", — отметил Мясников.

Врач подчеркнул, что к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах. Другим фактором риска выступает употребление сладких газированных напитков.

"Общие правила простые: (пейте) как можно больше жидкости, знайте какой камень, меньше соли — натрия, меньше мяса — животные белки и жиры", — пояснил он.

Снизить риск камнеобразования поможет средиземноморская диета, которая богата овощами, фруктами, рыбой, а также умеренное употребление молочной продукции. Кроме того, рекомендуется пить клюквенный морс.
Также Мясников заявил, что риск камнеобразования снижают кофе и чай.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеПродуктыОбщество
 
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