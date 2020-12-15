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https://ria.ru/20201215/muzyka-1589347445.html
Назван самый популярный трек у россиян в 2020 году
Назван самый популярный трек у россиян в 2020 году
Самым популярным треком у россиян в 2020 году стал "Девочка, танцуй" (Artik & Asti), а лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:40
2020-12-15T15:40
культура
моргенштерн (алишер моргенштерн)
artik & asti
яндекс.музыка
юлия зиверт (zivert)
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алиса
noize mc (иван алексеев)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самым популярным треком у россиян в 2020 году стал "Девочка, танцуй" (Artik &amp; Asti), а лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер Моргенштерн и канадец The Weeknd, сообщает пресс-служба "Яндекс.Музыки".При подведении итогов аналитики учитывались данные с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года.Музыка на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в общероссийский список самых популярных песен вошли семь русскоязычных композиции и три трека на иностранном языке. Фаворитом тех, кто слушает музыку в дороге, стала Zivert. Zivert также стала самым популярным музыкантом по запросам к голосовому помощнику "Алисе".В 2020 году люди стали чаще слушать подкасты: в среднем 28% подписчиков слушают подкасты хотя бы раз в месяц, это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. 14% слушают хотя бы раз в неделю. "Самым популярным подкастом оказался "ТЕД на русском": его слушали больше всего пользователей. Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, дети и родительство, а также игры", - отмечают аналитики.Пользователи "Алисы" чаще всего просили включить "Подкаст "Лайфхакера", а из детских подкастов — "Сказки на день" от Нового художественного театра. По мнению продюсера подкастов "Яндекс.Музыки" Ильи Карпухина, подкасты - это самый личный формат контента, почти разговор по душам, поэтому они стали так востребованы на удаленке, когда круг общения резко сузился.Кроме того, в 2020 году "Алиса" продолжила выступать в роли радиоведущей: она собирала и комментировала треки для персональных плейлистов пользователей. Больше всего лайков собрал комментарий от Noize MC о том, как он создает свою музыку.
https://ria.ru/20201210/odnoklassniki-1588592017.html
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моргенштерн (алишер моргенштерн), artik & asti , яндекс.музыка, юлия зиверт (zivert), rammstein, алиса, noize mc (иван алексеев), общество

Назван самый популярный трек у россиян в 2020 году

15:40 15.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУкраинская поп-группа "Артик и Асти" выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Украинская поп-группа Артик и Асти выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Самым популярным треком у россиян в 2020 году стал "Девочка, танцуй" (Artik & Asti), а лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер Моргенштерн и канадец The Weeknd, сообщает пресс-служба "Яндекс.Музыки".
При подведении итогов аналитики учитывались данные с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года.
"Самым популярным треком стал "Девочка, танцуй" (Artik & Asti); лидерами среди исполнителей в 2020 году стали российский рэпер Моргенштерн и канадец The Weeknd, а среди исполнительниц слушатели отдали предпочтение поп-певицам Zivert и Билли Айлиш. Самой прослушиваемой русскоязычной группой оказался поп-дуэт Artik & Asti, а среди групп, поющих на иностранном языке, первое место заняли метал-рокеры из Rammstein", - уточняют в компании.
Музыка на русском языке третий год подряд лидирует в чартах: в общероссийский список самых популярных песен вошли семь русскоязычных композиции и три трека на иностранном языке. Фаворитом тех, кто слушает музыку в дороге, стала Zivert. Zivert также стала самым популярным музыкантом по запросам к голосовому помощнику "Алисе".
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В 2020 году люди стали чаще слушать подкасты: в среднем 28% подписчиков слушают подкасты хотя бы раз в месяц, это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом. 14% слушают хотя бы раз в неделю. "Самым популярным подкастом оказался "ТЕД на русском": его слушали больше всего пользователей. Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, дети и родительство, а также игры", - отмечают аналитики.
Пользователи "Алисы" чаще всего просили включить "Подкаст "Лайфхакера", а из детских подкастов — "Сказки на день" от Нового художественного театра. По мнению продюсера подкастов "Яндекс.Музыки" Ильи Карпухина, подкасты - это самый личный формат контента, почти разговор по душам, поэтому они стали так востребованы на удаленке, когда круг общения резко сузился.
Кроме того, в 2020 году "Алиса" продолжила выступать в роли радиоведущей: она собирала и комментировала треки для персональных плейлистов пользователей. Больше всего лайков собрал комментарий от Noize MC о том, как он создает свою музыку.
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КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Artik & AstiЯндекс.МузыкаЮлия Зиверт (Zivert)RammsteinАлисаNoize MC (Иван Алексеев)Общество
 
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