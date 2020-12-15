https://ria.ru/20201215/muzey-1589127078.html

Алексей Левыкин: больно видеть пустующие залы музея

Алексей Левыкин: больно видеть пустующие залы музея

Государственный исторический музей, будучи одной из самых популярных и посещаемых культурных институций в столице, переживает на данный момент очередное... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:00

2020-12-15T12:00

2020-12-15T14:41

алексей левыкин

исторический музей

москва

интервью

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Государственный исторический музей, будучи одной из самых популярных и посещаемых культурных институций в столице, переживает на данный момент очередное закрытие для любителей искусства. В интервью РИА Новости директор Исторического музея Алексей Левыкин рассказал, почему второе закрытие оказалось сложнее, чем первое, о выставочных сюрпризах 2021 года и возможностях, которые принесла пандемия новой коронавирусной инфекции. Беседовала Екатерина Сошникова.– В связи с ситуацией нынешнего года я бы хотела вас в первую очередь спросить, как вы на данный момент переживаете второе закрытие музея для посетителей?– Второе закрытие, на мой взгляд, оказалось намного сложнее, чем первое, потому что в первый раз мы считали, что с наступлением летнего периода ситуация с распространением коронавируса сбалансируется, и во второй половине года у нас появится возможность вернуться к привычной деятельности. Конечно, с соблюдением необходимых ограничений, но все-таки к нормальному функционированию. С июля по ноябрь мы открыли несколько выставок, готовили новые проекты. Сейчас ситуация гораздо сложнее, чем весной, том числе и потому, что собственные финансовые резервы мы исчерпали. Конечно, если бы не поддержка государства, нам было бы еще тяжелее.– Государство помогает?– Да, мы как федеральный музей получаем государственную поддержку, и честно признаюсь, что без поддержки министерства культуры РФ мы в этом году не в состоянии были бы исполнить все принятые на себя обязательства, в том числе и по поддержанию заработной платы сотрудников на прежнем уровне.– Какова в итоге сумма недополученных доходов за 2020 год?– Музей не получает сейчас даже четверти финансовых доходов – по итогам года дефицит более 400 миллионов рублей. Это существенная для нас сумма, которая является составной частью годового бюджета музея. Все эти средства идут на решение оперативных задач, организацию выставочных проектов, издательскую деятельность, закупку специального оборудования и так далее.– Есть ли планы по пересмотру льготной политики в будущем году?– Этот вопрос активно обсуждается в музейном сообществе, в министерстве культуры РФ. Например, ряд музеев в Санкт-Петербурге уже принял соответствующее решение и снял многие льготы. Поясню – льготы музей вводит по собственному желанию для привлечения большего количества посетителей или для того, чтобы сделать музей доступным для людей с разными доходами. Разница в стоимости обычного и льготного билета компенсируется за счет дополнительного дохода учреждения. На данный момент у музеев такой возможности нет: резко спал туристический поток, арендаторы помещений, находящихся в зданиях, принадлежащих музеям, получили от властей отсрочку по оплате, снизились доходы от реализации в музейных магазинах и кафе, поэтому мы вынуждены корректировать свою льготную политику.– Ценовая политика тоже будет скорректирована?– Скорее всего. Еще раз подчеркну – это вынужденная мера для музеев. До повторного закрытия мы не планировали повышать цены.– Алексей Константинович, учитывая нынешнюю ситуацию, вирус вас и близких, я надеюсь, обошел стороной?– Слава богу, да. К сожалению, болеют многие знакомые и коллеги, но я надеюсь, что все в скором времени поправятся.– Из-за повторного закрытия вновь приходится пересматривать выставочные планы не только конца этого года, но и будущего.– Два раза уже корректировали свои планы. Рад, что удалось реализовать проект "Медики в годы войны", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мы впервые представили свою коллекцию работ крупнейшего российского портретиста ХVIII века Федора Рокотова; открыли выставку "Александр III. Миротворец", посвященную юбилею императора. Надеюсь, что москвичи еще смогут ее посетить после открытия музея – это великолепный проект. Целый ряд важных проектов нам пришлось перенести на весну будущего года.– О каких именно проектах идет речь?– Во-первых, это проект "Придворный костюм второй половины ХIХ - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа", который является выставкой-поздравлением в преддверии 150-летия Исторического музея. Впервые за долгие годы Москва примет масштабную выставку из Эрмитажа – коллекции костюма, аксессуаров, живописи из императорской резиденции, несомненно, привлекут внимание москвичей. Эту выставку мы планируем открыть в середине марта. Проект, который пришлось перенести, – выставка "Викинги", которая отражает один из самых загадочных периодов нашей истории. Проект готов, уже в продажу поступило издание, и в апреле мы откроем выставку. У нас также разработана обширная программа с итальянскими коллегами – "Сокровища музеев Италии в Москве", приуроченная к юбилею Исторического музея. Первым проектом станет масштабная выставка работ Альбрехта Дюрера. Также совместно с коллегами из Генуи мы представим предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, хранящиеся в этом прекрасном городе. Кроме того, сейчас в Эрмитаже открыта выставка "Железный век", которая весной приедет в Москву. Также мы планируем открыть выставку, посвященную первому русскому кругосветному путешествию Ивана Крузенштерна, и выставку, посвященную 300-летию Российской империи. И еще одним знаковым выставочным проектом мы завершим следующий год, представив прекрасную серию живописных полотен Дмитрия Левицкого из Русского музея.– Государственный исторический музей в этом году открыл филиал в Туле. Планируете ли расширять свое представительство и в других городах?– Ограничивать наше активное взаимодействие с регионами России мы не собираемся. Однако в деле открытия филиала в Туле большую роль сыграли местная администрация и лично губернатор Алексей Дюмин, который уделяет вопросам культуры в регионе большое внимание. Создание филиала такого уровня – это не только желание Исторического музея, это государственная политика. Если подобные предложения будут возникать у руководителей регионов, мы будем рады их поддержать. У нас обширная программа региональных выставок, и с этой точки зрения мы уже составляем планы на будущий год, хотя и понимаем, что их реализация будет во многом связана с эпидемиологический ситуацией в регионах.– Если говорить про реставрацию памятника Минину и Пожарскому, сроки окончания работ остаются прежними?– Сейчас мы переходим к началу непосредственных работ по реставрации памятника Минину и Пожарскому. Думаю, что планируемые сроки реставрации монумента будут выдержаны и мы закончим ее в конце 2022 года.– Вы неоднократно подчеркивали необходимость расширения экспозиционных пространств и выставочных площадок, в частности, в Измайлово. Не отказались от этих планов?– Пока что активных работ в Измайлово не ведется, но при наличии финансирования мы сможем начать работу по организации экспозиционного пространства. В Измайлово сейчас находится наш реставрационный комплекс, но мы понимаем, что там возможно и развернуть экспозиции. Также не предан забвению проект создания Музея казачества. Ведется работа по созданию фондохранилища в Новой Москве. Сейчас идет обсуждение проектов, разработка технического задания. Необходимо выявить и определить все нюансы будущей работы, понять, какой объем пространств будет отведен нам, и какие коллекции мы представим. Это не только поможет в работе музея, но и создаст уникальный историко-культурный комплекс на территории Новой Москвы.– Также вы хотели провести ремонтно-реставрационные работы главного здания музея.– До конца года будет проведен конкурс на проект реставрации главного здания, на данный момент делаются последние корректировки технического задания. Мы благодарны министерству культуры РФ, которое выделило необходимые средства на этот важный проект. Думаю, что на подготовку проекта потребуется около года. Далее должны будут начаться не только работы по реставрации, но и работы по созданию новой экспозиции. Нам бы не хотелось закрыть полностью музей для посетителей во время проведения ремонтно-реставрационных работ, однако окончательное решение будет принято после консультации с организацией, которая выиграет конкурс. В любом случае работы так или иначе будут затрагивать все музейное пространство, поэтому мы уже сейчас прорабатываем концепцию новой экспозиции.– А что с музейным кварталом?– Ведется работа по его проектированию. Это длительный процесс, который охватывает огромный уникальный комплекс, его открытие позволит получить нам хорошее пространство для реализации выставочных проектов и открытия новых экспозиций. В рамках этого проекта будет сделано открытое хранение фондов бывшего Центрального музея Ленина, которые в 1993 году были переданы в собрание Государственного исторического музея. Также будут открыты экспозиции, представляющие нашу нумизматическую коллекцию, коллекцию живописи, а также экспозиция, посвященная истории Монетного двора.– Музей широко представлен в онлайн-формате. Недавно вы запустили проект, посвященный Музею Ленина, представив более 500 экспонатов. Есть ли желание продолжать подобные проекты?– За период весеннего локдауна мы многому научились, разработали многочисленные онлайн-программы, познакомиться с которыми можно на нашем сайте. Ресурс, посвященный Музею Ленина, пользуется большой популярностью, сейчас мы переводим его на английский и китайские языки. На следующий год планируем интернет-проект "Лица Империи", посвященный выдающимся деятелям Российской империи, и ресурс, который представит собрание Музея Отечественной войны 1812 года.– Не могу не спросить вас по поводу иконы "Богоматерь Смоленская Шуйская".– Я отвечу только одно – идет следствие. Такие случаи всегда тщательно расследуются правоохранительными органами.– Как бы вы охарактеризовали этот год? Он для вас про что оказался?– Год непростой, конечно, но он нас многому научил. Мы получили огромный коллективный опыт. Вообще, музеи во время пандемии проявили невероятную активность и доказали, что могут оперативно реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию. Я очень благодарен своим коллегам, которые в самый сложный период продолжали работу. Ни на день финансовые, инженерные службы, сотрудники службы безопасности не приостановили свою деятельность. Работа музея продолжается и сейчас, несмотря на то, что в его залах нет посетителей. Порой нам кажется, что человек сильнее всех, однако этот год показал, что человечество крайне уязвимо. Если всю эту силу разума, прогресса использовать правильно, не нарушая жизненных балансов, можно пройти через все испытания. Пандемия дала возможность остановиться, подумать, уделить внимание тому, на что раньше не хватало времени, и расставить правильные акценты. Наверное, впервые за многие годы я увидел весну не как быструю смену времени года, а увидел природу, меняющуюся день ото дня, увидел Москву без скопления людей в центре.– На ваш взгляд, когда ситуация нормализуется?– Я думаю, что этого еще долго не будет, и ограничения продлятся на весь 2021 год, поэтому к нормальной деятельности мы будем переходить только в 2022 году. Мы, как и все, ждем возвращения к привычной жизни. Всегда приятно видеть свой музей, полный посетителей, и больно видеть его пустующие залы.

https://realty.ria.ru/20201214/galerei-1589058778.html

https://ria.ru/20201211/muzei-1588772984.html

https://ria.ru/20201210/hermitage-1588553872.html

https://ria.ru/20201207/minkultury-1588041643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей левыкин, исторический музей, москва, интервью