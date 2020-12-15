https://ria.ru/20201215/mrot-1589312896.html

Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ

Госдума приняла во втором чтении проект о новой методике расчета МРОТ

Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:16

2020-12-15T13:16

2020-12-15T13:16

андрей исаев

госдума рф

единая россия

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) с учетом поправки, запрещающей снижать его размер.Третье чтение запланировано на среду.Госдума в ноябре приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета МРОТ, исходя из медианной зарплаты, в 2021 году он составит 42% от нее.Согласно проекту, с 1 января 2021 года МРОТ устанавливается в 12 792 рубля в месяц. МРОТ на очередной год будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий. МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ на очередной год, следует из проекта. Согласно проекту, величина прожиточного минимума на душу населения по РФ на год устанавливается правительством исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% с 2021 года. Это соотношение пересматривается не реже одного раза в пять лет. При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже его величины в текущем году.Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров – 86%, детей – 97%.На прошлой неделе первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что в законопроект внесены поправки, согласно которым он не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Также поправками будет зафиксировано, что ежегодно, когда бюджетом устанавливается величина МРОТ и прожиточного минимума, эти предложения должны получить поддержку профсоюзов и работодателей. Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике эти поправки поддержал.Предполагается, что проект закона вступит в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20201208/bolnichnyy-1588273608.html

https://ria.ru/20201111/mrot-1584113993.html

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андрей исаев, госдума рф, единая россия, экономика