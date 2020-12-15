https://ria.ru/20201215/mks-1589315489.html

Стало известно, когда окончательно заделают трещину на МКС

Стало известно, когда окончательно заделают трещину на МКС

Трещину в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:30

2020-12-15T13:30

2020-12-15T13:45

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

прогресс (космический корабль)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Трещину в российском модуле "Звезда" на Международной космической станции (МКС), ставшую причиной утечки воздуха, окончательно заделают в феврале 2021 года после доставки на станцию специального ремонтного комплекта на грузовом корабле "Прогресс", сообщил "Роскосмос"."Заместитель руководителя полетом (российского сегмента МКС - ред.) Юрий Гидзенко сообщил "Русскому космосу", что окончательная герметизация переходной камеры (модуля "Звезда" - ред.) пройдет в феврале 2021 года, когда очередной грузовой корабль "Прогресс" доставит на борт специальный ремкомплект", - говорится в свежем номере журнала "Русский космос", выпускаемого "Роскосмосом".Ранее сообщалось, что на 15 февраля планируется запуск корабля "Прогресс МС-16" к МКС ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201201/treschina-1587151365.html

https://ria.ru/20201126/mks-1586461371.html

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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, прогресс (космический корабль)