https://ria.ru/20201215/mishustin-1589292596.html
Мишустин призвал внимательно относиться к защите персональных данных
Мишустин призвал внимательно относиться к защите персональных данных
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским попросил его внимательно относиться к вопросу безопасности персональных... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:02
2020-12-15T12:02
2020-12-15T12:02
михаил мишустин
ростелеком
михаил осеевский
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским попросил его внимательно относиться к вопросу безопасности персональных данных."Вы работаете с персональными данными людей, и это очень важно. Конечно же, очень важно, чтобы данные были надежно защищены. Просил бы вас обратить на это внимание еще раз. Я знаю, что компания к этому серьезно относится, но задача стоит перед всеми нами и, надеюсь, также будет решаться эффективно "Ростелекомом", как сегодня мы фиксируем", - сказал Мишустин.Он поднял вопрос и "социального интернета". "Этот проект, о котором говорил президент, очень важен для того, чтобы россияне получили бесплатно доступ к российским, отечественным соответствующим интернет-ресурсам", - объяснил он.Глава кабмина также назвал "Ростелеком" важнейшей платформой, которая помогает бизнесу и людям в непростое время пандемии получать качественные услуги."Нагрузка на портал государственных услуг, оператором которого является ваша компания, возросла кратно, мы это все знаем, и, видели, и вы достаточно эффективно решили вопросы, связанные с расширением возможностей, собственно говоря, трафика, который поступает ежеминутно на портал государственных услуг. Также, что очень важно на сегодняшний день, это те самые сервисы, которые необходимы для решения социальных вопросов - это и выплаты для людей, и помощь, которую сегодня государство оказывает", - заключил он.
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михаил мишустин, ростелеком, михаил осеевский, технологии
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским
попросил его внимательно относиться к вопросу безопасности персональных данных.
"Вы работаете с персональными данными людей, и это очень важно. Конечно же, очень важно, чтобы данные были надежно защищены. Просил бы вас обратить на это внимание еще раз. Я знаю, что компания к этому серьезно относится, но задача стоит перед всеми нами и, надеюсь, также будет решаться эффективно "Ростелекомом", как сегодня мы фиксируем", - сказал Мишустин.
Он поднял вопрос и "социального интернета". "Этот проект, о котором говорил президент, очень важен для того, чтобы россияне получили бесплатно доступ к российским, отечественным соответствующим интернет-ресурсам", - объяснил он.
Глава кабмина также назвал "Ростелеком" важнейшей платформой, которая помогает бизнесу и людям в непростое время пандемии получать качественные услуги.
"Нагрузка на портал государственных услуг, оператором которого является ваша компания, возросла кратно, мы это все знаем, и, видели, и вы достаточно эффективно решили вопросы, связанные с расширением возможностей, собственно говоря, трафика, который поступает ежеминутно на портал государственных услуг. Также, что очень важно на сегодняшний день, это те самые сервисы, которые необходимы для решения социальных вопросов - это и выплаты для людей, и помощь, которую сегодня государство оказывает", - заключил он.