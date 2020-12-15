https://ria.ru/20201215/mishustin-1589292596.html

Мишустин призвал внимательно относиться к защите персональных данных

Мишустин призвал внимательно относиться к защите персональных данных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским попросил его внимательно относиться к вопросу безопасности персональных... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:02

2020-12-15T12:02

2020-12-15T12:02

михаил мишустин

ростелеком

михаил осеевский

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589284816_0:291:3092:2030_1920x0_80_0_0_68127e3187c72784e89e31456981a70d.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским попросил его внимательно относиться к вопросу безопасности персональных данных."Вы работаете с персональными данными людей, и это очень важно. Конечно же, очень важно, чтобы данные были надежно защищены. Просил бы вас обратить на это внимание еще раз. Я знаю, что компания к этому серьезно относится, но задача стоит перед всеми нами и, надеюсь, также будет решаться эффективно "Ростелекомом", как сегодня мы фиксируем", - сказал Мишустин.Он поднял вопрос и "социального интернета". "Этот проект, о котором говорил президент, очень важен для того, чтобы россияне получили бесплатно доступ к российским, отечественным соответствующим интернет-ресурсам", - объяснил он.Глава кабмина также назвал "Ростелеком" важнейшей платформой, которая помогает бизнесу и людям в непростое время пандемии получать качественные услуги."Нагрузка на портал государственных услуг, оператором которого является ваша компания, возросла кратно, мы это все знаем, и, видели, и вы достаточно эффективно решили вопросы, связанные с расширением возможностей, собственно говоря, трафика, который поступает ежеминутно на портал государственных услуг. Также, что очень важно на сегодняшний день, это те самые сервисы, которые необходимы для решения социальных вопросов - это и выплаты для людей, и помощь, которую сегодня государство оказывает", - заключил он.

https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html

https://ria.ru/20200407/1569668761.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, ростелеком, михаил осеевский, технологии