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Власти примут меры для обеспечения качественной медпомощью всех россиян
Власти примут меры для обеспечения качественной медпомощью всех россиян
Власти РФ будут предпринимать меры для обеспечения качественной и доступной медпомощью всех россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:05
2020-12-15T17:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти РФ будут предпринимать меры для обеспечения качественной и доступной медпомощью всех россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы продолжим принимать и другие меры, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для людей, вне зависимости от того, где они живут. В сельской местности и удалённых районах особенно остро ощущается нехватка кадров. Поэтому продолжается работа по привлечению туда специалистов, в том числе из числа среднего медицинского персонала", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Власти примут меры для обеспечения качественной медпомощью всех россиян

15:05 15.12.2020 (обновлено: 17:14 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти РФ будут предпринимать меры для обеспечения качественной и доступной медпомощью всех россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжим принимать и другие меры, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для людей, вне зависимости от того, где они живут. В сельской местности и удалённых районах особенно остро ощущается нехватка кадров. Поэтому продолжается работа по привлечению туда специалистов, в том числе из числа среднего медицинского персонала", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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