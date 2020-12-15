https://ria.ru/20201215/medpomosch-1589338913.html

Власти примут меры для обеспечения качественной медпомощью всех россиян

Власти примут меры для обеспечения качественной медпомощью всех россиян

Власти РФ будут предпринимать меры для обеспечения качественной и доступной медпомощью всех россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:05

2020-12-15T15:05

2020-12-15T17:14

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Власти РФ будут предпринимать меры для обеспечения качественной и доступной медпомощью всех россиян, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы продолжим принимать и другие меры, чтобы сделать медицинскую помощь более доступной для людей, вне зависимости от того, где они живут. В сельской местности и удалённых районах особенно остро ощущается нехватка кадров. Поэтому продолжается работа по привлечению туда специалистов, в том числе из числа среднего медицинского персонала", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин