Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", в ходе которого будут подведены итоги деятельности ТЭК России в 2020 году.
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Участники:
- заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий ПЕСКОВ;
- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр НОВАК;
- Министр энергетики Российской Федерации Николай ШУЛЬГИНОВ.
Основная цель Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
В рамках мероприятия пройдет награждение победителей VI Всероссийского конкурса, представителей пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", также будут поощрены журналисты, участвующие в освещении деятельности ТЭК России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий ПЕСКОВ;
- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр НОВАК;
- Министр энергетики Российской Федерации Николай ШУЛЬГИНОВ.
Основная цель Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
В рамках мероприятия пройдет награждение победителей VI Всероссийского конкурса, представителей пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", также будут поощрены журналисты, участвующие в освещении деятельности ТЭК России.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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