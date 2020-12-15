https://ria.ru/20201215/mediatek-1589282055.html

Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"

Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"

23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", в ходе которого будут подведены итоги деятельности ТЭК России в 2020 году.

2020-12-15T11:33

2020-12-15T11:33

2020-12-15T11:33

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий ПЕСКОВ;- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр НОВАК;- Министр энергетики Российской Федерации Николай ШУЛЬГИНОВ.Основная цель Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков. В рамках мероприятия пройдет награждение победителей VI Всероссийского конкурса, представителей пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", также будут поощрены журналисты, участвующие в освещении деятельности ТЭК России. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы