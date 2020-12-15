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Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"
23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", в ходе которого будут подведены итоги деятельности ТЭК России в 2020 году.
2020-12-15T11:33
2020-12-15T11:33
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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий ПЕСКОВ;- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр НОВАК;- Министр энергетики Российской Федерации Николай ШУЛЬГИНОВ.Основная цель Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков. В рамках мероприятия пройдет награждение победителей VI Всероссийского конкурса, представителей пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", также будут поощрены журналисты, участвующие в освещении деятельности ТЭК России. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК"

11:33 15.12.2020
 
Читать ria.ru в
23 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится награждение победителей VI Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", в ходе которого будут подведены итоги деятельности ТЭК России в 2020 году.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий ПЕСКОВ;
- заместитель председателя Правительства Российской Федерации Александр НОВАК;
- Министр энергетики Российской Федерации Николай ШУЛЬГИНОВ.

Основная цель Всероссийского конкурса "МедиаТЭК", который проводится с 2015 года, – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
В рамках мероприятия пройдет награждение победителей VI Всероссийского конкурса, представителей пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК", также будут поощрены журналисты, участвующие в освещении деятельности ТЭК России.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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