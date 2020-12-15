https://ria.ru/20201215/mat-1589236571.html
Депутат рассказал, что будет с матом на YouTube
Депутат рассказал, что будет с матом на YouTube
Мат запрещен на российском телевидении и радио, но процветает на видеохостингах. Как к этому относятся российские законодатели, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T04:11
2020-12-15T04:11
2020-12-15T04:16
сергей боярский
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Мат запрещен на российском телевидении и радио, но процветает на видеохостингах. Как к этому относятся российские законодатели, рассказал в интервью радио Sputnik первый заместитель председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.Радикальных мер против ненормативной лексики в интернете депутаты Госдумы не планируют, запрет мата на YouTube и других площадках по примеру телевидения и радио не рассматривается. Но нужно обязательно ограничивать возраст тех, кому эпатажный контент доступен, уверен Боярский.Идти по пути жестких запретов нецелесообразно, так как все запрещенное привлекает повышенный интерес, считает собеседник радио."Как показывает практика, все запрещенное – это самое интересное. Быть уверенными в том, что подростки не смогут получить доступ к такого рода контенту, мы не можем", – отметил Боярский.Депутат напомнил, что существует запрет на использование ненормативной лексики на радио и телевидении. За его соблюдением следит Роскомнадзор, на нарушителей налагаются штрафы."В свою очередь YouTube на видео с нецензурной лексикой и на сцены насилия накладывает возрастные ограничения, которые они проверяют через регистрацию пользователей", – добавил Сергей Боярский.
https://ria.ru/20200728/1575016180.html
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сергей боярский, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, технологии, общество