Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201215/maslo-1589264369.html
МЭР предложило ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло
МЭР предложило ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло
Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект постановления о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае, если соглашения по... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T10:11
2020-12-15T10:29
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111252_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_0f76782cc55a533711d2e2da59590b62.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект постановления о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае, если соглашения по стабилизации цен не будут исполняться, сообщила пресс-служба министерства во вторник.В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что до 20 декабря между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут заключены соглашения для стабилизации цен. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.Он также отметил, что власти РФ предусмотрели возможность ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться."Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 рублей за килограмм (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 рублей за килограмм", - отметили в пресс-службе министерства.
https://ria.ru/20201214/maslo-1589132322.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589111252_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b22188bcfa482223ef472bea808917b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

МЭР предложило ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло

10:11 15.12.2020 (обновлено: 10:29 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодсолнечное масло в супермаркете
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект постановления о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае, если соглашения по стабилизации цен не будут исполняться, сообщила пресс-служба министерства во вторник.
В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что до 20 декабря между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут заключены соглашения для стабилизации цен. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.
Бутылки с подсолнечным маслом - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 14:57
В Масложировом союзе заявили о снижении цен на подсолнечное масло
Он также отметил, что власти РФ предусмотрели возможность ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться.
"Минэкономразвития в понедельник, 14 декабря, внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну", - говорится в сообщении.
"Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 рублей за килограмм (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 рублей за килограмм", - отметили в пресс-службе министерства.
 
РоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния