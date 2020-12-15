https://ria.ru/20201215/maslo-1589264369.html

МЭР предложило ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло

МЭР предложило ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло

Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект постановления о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае, если соглашения по... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:11

2020-12-15T10:11

2020-12-15T10:29

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минэкономразвития внесло в правительство РФ проект постановления о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в случае, если соглашения по стабилизации цен не будут исполняться, сообщила пресс-служба министерства во вторник.В понедельник министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что до 20 декабря между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями будут заключены соглашения для стабилизации цен. Они будут действовать до конца первого квартала 2021 года.Он также отметил, что власти РФ предусмотрели возможность ввести пошлины на экспорт подсолнечного масла, если соглашение по ценам не будет исполняться."Планируется, что соглашение будет предусматривать снижение цены производителем (поставка для розничных сетей) до 95 рублей за килограмм (с НДС) и ограничение розничной цены до 110 рублей за килограмм", - отметили в пресс-службе министерства.

https://ria.ru/20201214/maslo-1589132322.html

россия

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россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика