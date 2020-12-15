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Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу
Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу
Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:10
2020-12-15T15:10
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над Западной Сахарой, заявил РИА Новости посол североафриканской страны в Москве Лотфи Бушаара.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений, при этом США согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Как позднее заявил МИД РФ, в РФ приветствуют соглашение Израиля и Марокко о нормализации отношений, но признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает стабильности.По его словам, Марокко продолжает решительно отстаивать права палестинцев, оставаясь приверженным урегулированию конфликта исключительно в рамках концепции двух государств.
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дональд трамп, москва, марокко, сша, израиль, в мире

Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу

15:10 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Королевства Марокко Лотфи Бушаара
Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Марокко Лотфи Бушаара - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над Западной Сахарой, заявил РИА Новости посол североафриканской страны в Москве Лотфи Бушаара.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений, при этом США согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Как позднее заявил МИД РФ, в РФ приветствуют соглашение Израиля и Марокко о нормализации отношений, но признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает стабильности.

"Речь не идет ни о "нормализации", ни об "обмене". Дипломатия Марокко основана на принципах, и мы сделали свой выбор. Решение восстановить бюро связей между Марокко и Израилем – это шаг, который записан в конструктивном плане содействия миру в регионе", - заявил посол.

По его словам, Марокко продолжает решительно отстаивать права палестинцев, оставаясь приверженным урегулированию конфликта исключительно в рамках концепции двух государств.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выхода к прессе после заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
14 декабря, 14:25
Лавров оценил нормализацию отношений Израиля и арабских стран
 
Дональд ТрампМоскваМароккоСШАИзраильВ мире
 
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