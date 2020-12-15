https://ria.ru/20201215/marokko-1589339577.html
Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу
Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу
Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:10
2020-12-15T15:10
2020-12-15T15:10
дональд трамп
москва
марокко
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589339459_990:236:1897:746_1920x0_80_0_0_12b4c4eddc4c5a382bd1673a4ac01821.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над Западной Сахарой, заявил РИА Новости посол североафриканской страны в Москве Лотфи Бушаара.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений, при этом США согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Как позднее заявил МИД РФ, в РФ приветствуют соглашение Израиля и Марокко о нормализации отношений, но признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает стабильности.По его словам, Марокко продолжает решительно отстаивать права палестинцев, оставаясь приверженным урегулированию конфликта исключительно в рамках концепции двух государств.
https://ria.ru/20201214/izrail-1589122991.html
москва
марокко
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589339459_1110:267:1786:774_1920x0_80_0_0_85708f50af15eadb335197153c6fcb7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, москва, марокко, сша, израиль, в мире