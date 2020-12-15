https://ria.ru/20201215/marokko-1589339577.html

Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу

Посол Марокко в России объяснил позицию страны по палестинскому вопросу

Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:10

2020-12-15T15:10

2020-12-15T15:10

дональд трамп

москва

марокко

сша

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Договор о нормализации отношений Марокко и Израиля не нарушал права палестинцев и не являлся сделкой в обмен на признание марокканского суверенитета над Западной Сахарой, заявил РИА Новости посол североафриканской страны в Москве Лотфи Бушаара.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Марокко договорились о полной нормализации дипломатических отношений, при этом США согласились признать суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Как позднее заявил МИД РФ, в РФ приветствуют соглашение Израиля и Марокко о нормализации отношений, но признание США суверенитета Марокко над Западной Сахарой угрожает стабильности.По его словам, Марокко продолжает решительно отстаивать права палестинцев, оставаясь приверженным урегулированию конфликта исключительно в рамках концепции двух государств.

https://ria.ru/20201214/izrail-1589122991.html

москва

марокко

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израиль

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дональд трамп, москва, марокко, сша, израиль, в мире