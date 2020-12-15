https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589408720.html
Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию
Лукашенко пообещал "драться" за Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет "драться" за свою страну, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он как глава... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T23:07
2020-12-15T23:07
2020-12-15T23:08
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет "драться" за свою страну, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он как глава государства свое дело сделал.Президент также призвал "сохранить страну" и выразил уверенность, что так и будет. "И опять - не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего. И это моя главная задача", - заметил он.Лукашенко убежден, что Белоруссия "будет востребована как страна", поскольку это "центр Европы, центр цивилизации". "Географический центр под Полоцком. Я не выдумываю", - добавил он.Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Также оппозиция считает необходимым проведение конституционной реформы с ограничением президентских сроков до двух для одного человека. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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полоцк, александр лукашенко, белоруссия, европа, в мире
МИНСК, 15 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что будет "драться" за свою страну, пока "последний омоновец" и "настоящий врач" не скажут, что он как глава государства свое дело сделал.
"Все будете решать вы (граждане – ред.). Обещаю вам, все будете решать вы. Никому не верьте, что Лукашенко там конституцию под себя делает … Но никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил, и все, он уже все бросил и ушел. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Все, Лукашенко, ты свое дело сделал" – до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет", - сказал Лукашенко во вторник в Могилеве на встрече сотрудниками областной клинической больницы, соответствующий видеофрагмент показал телеканал СТВ.
Президент также призвал "сохранить страну" и выразил уверенность, что так и будет. "И опять - не для меня и не для него. Это уже для внуков, даже не для детей. Уже дети наши выросли, для внуков надо, вот для чего. И это моя главная задача", - заметил он.
Лукашенко убежден, что Белоруссия "будет востребована как страна", поскольку это "центр Европы
, центр цивилизации". "Географический центр под Полоцком
. Я не выдумываю", - добавил он.
Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская, требует переговоров о трансфере власти и новых выборов. Также оппозиция считает необходимым проведение конституционной реформы с ограничением президентских сроков до двух для одного человека. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.