https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589370741.html
"Как не защищен?". Лукашенко ответил, боится ли он заболеть COVID-19
"Как не защищен?". Лукашенко ответил, боится ли он заболеть COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что "зараза" в виде коронавируса COVID-19 второй раз к нему не пристанет. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T17:27
2020-12-15T17:27
2020-12-15T17:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр лукашенко
могилев
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что "зараза" в виде коронавируса COVID-19 второй раз к нему не пристанет.Лукашенко во вторник совершил рабочую поездку в Могилев, где посетил областную клиническую больницу и пообщался с ее сотрудниками. Видеофрагмент встречи разместил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".В частности, одна из сотрудниц больницы отметила, что глава государства, посещая "красную зону" с инфицированными COVID-19, недостаточно защищен, и добавила, что медики за него переживают. "Может быть, у вас есть какой-то особый метод профилактики?" - поинтересовалась она.Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию.За последние недели Лукашенко посетил несколько больниц в разных регионах Белоруссии, где заходил в палаты и общался с инфицированными коронавирусом, интересовался их самочувствием и качеством медицинского обслуживания. При этом глава государства не надевал защитные очки или щиток, в последнее время был без перчаток, а медицинскую маску иногда приспускал, чтобы она не мешала ему разговаривать. В больницах Лукашенко надевает белый медицинский костюм.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lukashenko-1589324678.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире
МИНСК, 15 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
рассчитывает, что "зараза" в виде коронавируса COVID-19 второй раз к нему не пристанет.
Лукашенко во вторник совершил рабочую поездку в Могилев
, где посетил областную клиническую больницу и пообщался с ее сотрудниками. Видеофрагмент встречи разместил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
В частности, одна из сотрудниц больницы отметила, что глава государства, посещая "красную зону" с инфицированными COVID-19, недостаточно защищен, и добавила, что медики за него переживают. "Может быть, у вас есть какой-то особый метод профилактики?" - поинтересовалась она.
"Как не защищен? Халат, я сказал, дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищен, учитывая, что я человек деревенский, иммунитет у меня какой-то есть. Я психологически верю, что я нормально защищен, но, если вы видите, что я неправильно поступаю, вы меня не копируйте. И здесь нет ничего такого, знаешь, вот я какой-то герой. Нет. Я все-таки надеюсь, что, переболев коронавирусом, эта зараза второй раз ко мне не пристанет", - ответил Лукашенко.
Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию.
За последние недели Лукашенко посетил несколько больниц в разных регионах Белоруссии, где заходил в палаты и общался с инфицированными коронавирусом, интересовался их самочувствием и качеством медицинского обслуживания. При этом глава государства не надевал защитные очки или щиток, в последнее время был без перчаток, а медицинскую маску иногда приспускал, чтобы она не мешала ему разговаривать. В больницах Лукашенко надевает белый медицинский костюм.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф