https://ria.ru/20201215/lukashenko-1589370741.html

"Как не защищен?". Лукашенко ответил, боится ли он заболеть COVID-19

"Как не защищен?". Лукашенко ответил, боится ли он заболеть COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что "зараза" в виде коронавируса COVID-19 второй раз к нему не пристанет. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T17:27

2020-12-15T17:27

2020-12-15T17:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр лукашенко

могилев

белоруссия

в мире

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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что "зараза" в виде коронавируса COVID-19 второй раз к нему не пристанет.Лукашенко во вторник совершил рабочую поездку в Могилев, где посетил областную клиническую больницу и пообщался с ее сотрудниками. Видеофрагмент встречи разместил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".В частности, одна из сотрудниц больницы отметила, что глава государства, посещая "красную зону" с инфицированными COVID-19, недостаточно защищен, и добавила, что медики за него переживают. "Может быть, у вас есть какой-то особый метод профилактики?" - поинтересовалась она.Белорусский лидер в июле заявил, что, по заключению медиков, он бессимптомно, "на ногах", перенес коронавирусную инфекцию.За последние недели Лукашенко посетил несколько больниц в разных регионах Белоруссии, где заходил в палаты и общался с инфицированными коронавирусом, интересовался их самочувствием и качеством медицинского обслуживания. При этом глава государства не надевал защитные очки или щиток, в последнее время был без перчаток, а медицинскую маску иногда приспускал, чтобы она не мешала ему разговаривать. В больницах Лукашенко надевает белый медицинский костюм.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии заметно ускорился суточный прирост выявленных случаев коронавируса по сравнению с летом и первой волной заболеваемости.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lukashenko-1589324678.html

https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589315336.html

могилев

белоруссия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр лукашенко, могилев, белоруссия, в мире