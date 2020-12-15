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В Госдуме объяснили предложение о льготах в вузах для детей служащих МВД
В Госдуме объяснили предложение о льготах в вузах для детей служащих МВД
Законопроект о приоритете детей сотрудников и ветеранов Росгвардии и МВД, поступающих в соответствующие профильные вузы, дает аналогичную детям военных льготу и РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:30
2020-12-15T14:31
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
вячеслав никонов
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект о приоритете детей сотрудников и ветеранов Росгвардии и МВД, поступающих в соответствующие профильные вузы, дает аналогичную детям военных льготу и уравнивает в "людей в погонах", пояснил один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.Депутаты во вторник внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии. Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.Он пояснил, что законопроект наделяет детей сотрудников и ветеранов МВД и Росгвардии теми же правами, которые уже есть у детей военнослужащих: льготами при поступлении в ведомственные вузы при успешной сдаче экзаменов. "Для людей в погонах - подходы должны быть одни", - написал Хинштейн."Да, и извините детей полицейских и гвардейцев за то, что они хотят стать офицерами по примеру своих отцов. И отцов тоже извините за то, что носят погоны", - продолжил парламентарий.
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василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, вячеслав никонов, общество

В Госдуме объяснили предложение о льготах в вузах для детей служащих МВД

14:30 15.12.2020 (обновлено: 14:31 15.12.2020)
 
© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект о приоритете детей сотрудников и ветеранов Росгвардии и МВД, поступающих в соответствующие профильные вузы, дает аналогичную детям военных льготу и уравнивает в "людей в погонах", пояснил один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Депутаты во вторник внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии. Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Извините, пожалуйста, за то, что я работал в Росгвардии. И за то, что пытаюсь защищать права сотрудников и их родных. Если льгота есть у детей военных, поступающих в военные вузы, такая же льгота должна быть у детей гвардейцев и полицейских, поступающих в вузы МВД и ВНГ", - написал Хинштейн в Twitter.
Он пояснил, что законопроект наделяет детей сотрудников и ветеранов МВД и Росгвардии теми же правами, которые уже есть у детей военнослужащих: льготами при поступлении в ведомственные вузы при успешной сдаче экзаменов. "Для людей в погонах - подходы должны быть одни", - написал Хинштейн.
"Да, и извините детей полицейских и гвардейцев за то, что они хотят стать офицерами по примеру своих отцов. И отцов тоже извините за то, что носят погоны", - продолжил парламентарий.
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Василий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр ХинштейнВячеслав НиконовОбщество
 
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