https://ria.ru/20201215/lgoty-1589330023.html

В Госдуме объяснили предложение о льготах в вузах для детей служащих МВД

В Госдуме объяснили предложение о льготах в вузах для детей служащих МВД

Законопроект о приоритете детей сотрудников и ветеранов Росгвардии и МВД, поступающих в соответствующие профильные вузы, дает аналогичную детям военных льготу и РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:30

2020-12-15T14:30

2020-12-15T14:31

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр хинштейн

вячеслав никонов

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Законопроект о приоритете детей сотрудников и ветеранов Росгвардии и МВД, поступающих в соответствующие профильные вузы, дает аналогичную детям военных льготу и уравнивает в "людей в погонах", пояснил один из авторов проекта, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.Депутаты во вторник внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии. Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.Он пояснил, что законопроект наделяет детей сотрудников и ветеранов МВД и Росгвардии теми же правами, которые уже есть у детей военнослужащих: льготами при поступлении в ведомственные вузы при успешной сдаче экзаменов. "Для людей в погонах - подходы должны быть одни", - написал Хинштейн."Да, и извините детей полицейских и гвардейцев за то, что они хотят стать офицерами по примеру своих отцов. И отцов тоже извините за то, что носят погоны", - продолжил парламентарий.

https://realty.ria.ru/20201127/pensionery-1586616409.html

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василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, вячеслав никонов, общество