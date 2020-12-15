https://ria.ru/20201215/lgoty-1589329276.html

Дети служащих МВД могут получить льготы при поступлении в вузы

Дети служащих МВД могут получить льготы при поступлении в вузы

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:27

2020-12-15T14:27

2020-12-15T14:27

василий пискарев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр хинштейн

вячеслав никонов

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии, следует из базы данных нижней палаты парламента.Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.Авторы поясняют, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет.Также, согласно закону "Об образовании", преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более."При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорится в документе.

https://realty.ria.ru/20201127/pensionery-1586616409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, вячеслав никонов, общество