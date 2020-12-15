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Дети служащих МВД могут получить льготы при поступлении в вузы
Дети служащих МВД могут получить льготы при поступлении в вузы
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:27
2020-12-15T14:27
василий пискарев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
вячеслав никонов
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии, следует из базы данных нижней палаты парламента.Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.Авторы поясняют, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет.Также, согласно закону "Об образовании", преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более."При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорится в документе.
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василий пискарев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, вячеслав никонов, общество

Дети служащих МВД могут получить льготы при поступлении в вузы

14:27 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАудитория в университете
Аудитория в университете - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить детям сотрудников Росгвардии и органов внутренних дел преимущественное право зачисления в вузы, подведомственные МВД России и Росгвардии, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, глава комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов и глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
"Законопроектом предлагается предоставить детям сотрудников органов внутренних дел, детям граждан, проходящих службу по контракту в войсках национальной гвардии, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также детям бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет, аналогичное действующему для детей других категорий граждан преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии", - говорится в пояснительной записке.
Авторы поясняют, что преимущественным правом при поступлении в кадетские и суворовские общеобразовательные организации обладают дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, а также дети лиц, уволенных с военной службы, службы в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии, чей стаж службы составляет 20 лет.
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Также, согласно закону "Об образовании", преимущественным правом зачисления в военные профессиональные организации и военные образовательные организации высшего образования (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) обладают только дети военнослужащих, стаж службы которых составляет 20 и более лет, а также дети граждан, уволенных с военной службы и имеющих стаж службы 20 лет и более.
"При этом на детей сотрудников органов внутренних дел и войск национальной гвардии, поступающих в высшие учебные заведения, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, аналогичные преимущества не распространяются, что создает правовое неравенство. Такой дисбаланс особенно заметен в войсках национальной гвардии, где одновременно проходят службу и военнослужащие, и сотрудники, имеющие специальные звания полиции", - говорится в документе.
 
Василий ПискаревФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр ХинштейнВячеслав НиконовОбщество
 
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