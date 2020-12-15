https://ria.ru/20201215/lesoparki-1589766290.html

Новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате

Новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате

Праздничные новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова. РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-15T08:55

2020-12-15T08:55

2020-12-17T17:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148528/01/1485280112_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f8f9c526592a54da8c53d4d86ee4ee7.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Праздничные новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.По ее словам, специалисты Мосприроды станут настоящими помощниками Деда Мороза и научат ребят создавать чудо дома из подручных материалов. На занятиях они покажут, как можно смастерить новогодние природные поделки, елочные игрушки из вторсырья, нарисовать новогодние пейзажи, слепить Снеговика, Снегурочку и Деда Мороза. Кроме того, москвичи узнают, как переделать старые ненужные вещи в яркие новогодние аксессуары, которые не только украсят интерьер дома, но и создадут праздничное настроение.

https://ria.ru/20201210/feyerverki-1588531439.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, городское хозяйство москвы