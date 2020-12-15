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Новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате
Новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате
Праздничные новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова. РИА Новости, 17.12.2020
2020-12-15T08:55
2020-12-17T17:59
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Праздничные новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.По ее словам, специалисты Мосприроды станут настоящими помощниками Деда Мороза и научат ребят создавать чудо дома из подручных материалов. На занятиях они покажут, как можно смастерить новогодние природные поделки, елочные игрушки из вторсырья, нарисовать новогодние пейзажи, слепить Снеговика, Снегурочку и Деда Мороза. Кроме того, москвичи узнают, как переделать старые ненужные вещи в яркие новогодние аксессуары, которые не только украсят интерьер дома, но и создадут праздничное настроение.
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мосприрода, городское хозяйство москвы

Новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате

08:55 15.12.2020 (обновлено: 17:59 17.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в одном из парков Москвы в морозный день
Люди гуляют в одном из парков Москвы в морозный день - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Праздничные новогодние мероприятия в лесопарках Москвы пройдут в онлайн-формате, сообщила РИА Новости заместитель руководителя "Мосприроды" Вера Струкова.
"В этом году в период Новогодних праздников запланировано провести серию новогодних мероприятий в режиме онлайн. Например, творческий проект "ЭкоМастерская Деда Мороза". Он будет состоять из творческих занятий, посвященных экологическим темам, проблемам и, конечно же, Новому Году", - рассказала Струкова.
По ее словам, специалисты Мосприроды станут настоящими помощниками Деда Мороза и научат ребят создавать чудо дома из подручных материалов. На занятиях они покажут, как можно смастерить новогодние природные поделки, елочные игрушки из вторсырья, нарисовать новогодние пейзажи, слепить Снеговика, Снегурочку и Деда Мороза. Кроме того, москвичи узнают, как переделать старые ненужные вещи в яркие новогодние аксессуары, которые не только украсят интерьер дома, но и создадут праздничное настроение.
"Регулярно на страницах Мосприроды в социальных сетях будут появляться новые активности в рамках проекта "Природа на удалёнке". В преддверии Нового года пройдут онлайн-мероприятия "Рождественские лекции", мастер-классы "Арт-ель", "Съедобные игрушки" и многие другие", - добавила Струкова.
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