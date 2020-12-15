https://ria.ru/20201215/leps-1589315155.html

Лепса возмутили артисты, которые не пришли на прощание с Гафтом

Лепса возмутили артисты, которые не пришли на прощание с Гафтом

Певец Григорий Лепс выразил сожаление, что его некоторые коллеги не пришли на прощание с Валентином Гафтом. Об этом сообщает "Собеседник". РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:48

2020-12-15T13:48

2020-12-15T13:48

культура

умер валентин гафт

театр имени моссовета

ленком

собеседник

лия ахеджакова

москва

валентин гафт

григорий лепс

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Певец Григорий Лепс выразил сожаление, что его некоторые коллеги не пришли на прощание с Валентином Гафтом. Об этом сообщает "Собеседник".Музыкант отметил, что не мог не прийти на прощание, однако на кладбище он не успевает поехать.Отмечается, что Лепс и Гафт не были близкими друзьями, но на мероприятиях всегда могли "перекинуться добрыми словами".Гафт умер 12 декабря на 86-м году жизни после продолжительной болезни. На церемонию прощания пришли Сергей Гаршман, Эммануил Виторган, Лия Ахеджакова и другие коллеги по цеху.Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ. Позднее играл в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в "Ленкоме", а с 1969 года служил в театре "Современник". Первым фильмом Гафта стал "Убийство на улице Данте" в 1956 году, после чего начал активно сниматься. Гафт снялся в таких фильмах, как Гараж", "Небеса Обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово...", "Мастер и Маргарита", "Здравствуйте, я ваша тетя!" и многих других.

https://ria.ru/20201213/gaft-1588985606.html

москва

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