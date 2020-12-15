https://ria.ru/20201215/lekarstvo-1589297834.html

В России выдали лицензию на выпуск дефицитного онкопрепарата

В России выдали лицензию на выпуск дефицитного онкопрепарата

Минпромторг выдал фармацевтической компании "Южфарм" лицензию на производство азатиоприна — препарата для лечения рака, который входит в список жизненно... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T12:18

2020-12-15T12:18

2020-12-15T13:19

россия

здоровье - общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минпромторг выдал фармацевтической компании "Южфарм" лицензию на производство азатиоприна — препарата для лечения рака, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.В ведомстве отметили, что производство, которое компания начнет в ближайшее время, покроет потребности России в азатиоприне.Некоторые онкопрепараты, в том числе и азатиоприн, оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в ФАС, цены на них зарегистрировали еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Чтобы ликвидировать дефицит, правительство в конце октября приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на такие препараты. В результате предельная отпускная цена на азатиоприн повысилась почти в два раза.При этом, отметила заместитель главы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, повышение цен не скажется на пациентах, поскольку они получают препараты на бесплатной основе.Азатиоприн — иммуносупрессивный препарат, который применяют при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов.

https://ria.ru/20201115/lekarstva-1584713056.html

https://ria.ru/20200918/furosemid-1577408683.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)