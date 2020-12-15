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https://ria.ru/20201215/lekarstvo-1589297834.html
В России выдали лицензию на выпуск дефицитного онкопрепарата
В России выдали лицензию на выпуск дефицитного онкопрепарата
Минпромторг выдал фармацевтической компании "Южфарм" лицензию на производство азатиоприна — препарата для лечения рака, который входит в список жизненно... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:18
2020-12-15T13:19
россия
здоровье - общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минпромторг выдал фармацевтической компании "Южфарм" лицензию на производство азатиоприна — препарата для лечения рака, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.В ведомстве отметили, что производство, которое компания начнет в ближайшее время, покроет потребности России в азатиоприне.Некоторые онкопрепараты, в том числе и азатиоприн, оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в ФАС, цены на них зарегистрировали еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Чтобы ликвидировать дефицит, правительство в конце октября приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на такие препараты. В результате предельная отпускная цена на азатиоприн повысилась почти в два раза.При этом, отметила заместитель главы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, повышение цен не скажется на пациентах, поскольку они получают препараты на бесплатной основе.Азатиоприн — иммуносупрессивный препарат, который применяют при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов.
https://ria.ru/20201115/lekarstva-1584713056.html
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россия, здоровье - общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

В России выдали лицензию на выпуск дефицитного онкопрепарата

12:18 15.12.2020 (обновлено: 13:19 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичФармацевтическое производство
Фармацевтическое производство - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минпромторг выдал фармацевтической компании "Южфарм" лицензию на производство азатиоприна — препарата для лечения рака, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.
В ведомстве отметили, что производство, которое компания начнет в ближайшее время, покроет потребности России в азатиоприне.
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 15:24
Мантуров заявил о резком росте спроса на лекарства в России
Некоторые онкопрепараты, в том числе и азатиоприн, оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в ФАС, цены на них зарегистрировали еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Чтобы ликвидировать дефицит, правительство в конце октября приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на такие препараты. В результате предельная отпускная цена на азатиоприн повысилась почти в два раза.
При этом, отметила заместитель главы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, повышение цен не скажется на пациентах, поскольку они получают препараты на бесплатной основе.
Азатиоприн — иммуносупрессивный препарат, который применяют при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов.
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РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
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