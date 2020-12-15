В России выдали лицензию на выпуск дефицитного онкопрепарата
12:18 15.12.2020 (обновлено: 13:19 15.12.2020)
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Минпромторг выдал фармацевтической компании "Южфарм" лицензию на производство азатиоприна — препарата для лечения рака, который входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарств.
В ведомстве отметили, что производство, которое компания начнет в ближайшее время, покроет потребности России в азатиоприне.
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Некоторые онкопрепараты, в том числе и азатиоприн, оказались в дефиците из-за заниженной цены регистрации. Как поясняли в ФАС, цены на них зарегистрировали еще в 2010 году на сильно заниженном уровне, что делало их производство и поставки нерентабельными. Чтобы ликвидировать дефицит, правительство в конце октября приняло постановление, утверждающее порядок установления экономически обоснованных цен на такие препараты. В результате предельная отпускная цена на азатиоприн повысилась почти в два раза.
При этом, отметила заместитель главы социального комитета Совета Федерации, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, повышение цен не скажется на пациентах, поскольку они получают препараты на бесплатной основе.
Азатиоприн — иммуносупрессивный препарат, который применяют при лечении онкологических заболеваний, язвенных колитов, ревматоидного артрита, а также для снижения риска реакции отторжения пересаженных органов.
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