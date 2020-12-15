https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589347101.html

Регионам выделили средства на обеспечение лекарствами больных COVID-19

Регионам выделили средства на обеспечение лекарствами больных COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 2,7 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:36

2020-12-15T15:36

2020-12-15T15:36

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 2,7 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба кабмина."Еще свыше 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - говорится в релизе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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