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Регионам выделили средства на обеспечение лекарствами больных COVID-19
Регионам выделили средства на обеспечение лекарствами больных COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 2,7 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:36
2020-12-15T15:36
2020-12-15T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам более 2,7 миллиарда рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба кабмина."Еще свыше 2,7 миллиарда рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - говорится в релизе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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