В России продлили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19
14:35 15.12.2020 (обновлено: 14:47 15.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедики у шкафа с лекарствами в реанимационном блоке временного госпиталя для больных COVID-19, организованного в выставочном комплексе "Ленэкспо"
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продлевает выдачу бесплатных лекарств людям, которые заболели коронавирусом и лечатся дома под наблюдением врачей. Сейчас таких пациентов большинство", - сказал он на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве.
Мишустин напомнил, что кабмин уже выделял на закупку лекарств более 5 миллиардов рублей. Дополнительно будут направлены еще почти 2,8 миллиарда рублей, решение уже принято. Лекарствами обеспечат еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.