https://ria.ru/20201215/lekarstva-1589331214.html

В России продлили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19

В России продлили выдачу бесплатных лекарств от COVID-19

Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:35

2020-12-15T14:35

2020-12-15T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России продлило выдачу бесплатных лекарств для больных коронавирусом, лечащихся на дом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин напомнил, что кабмин уже выделял на закупку лекарств более 5 миллиардов рублей. Дополнительно будут направлены еще почти 2,8 миллиарда рублей, решение уже принято. Лекарствами обеспечат еще не менее 350 тысяч человек с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин