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Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи
Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:53
2020-12-15T22:43
милорад додик
россия
сергей лавров
босния и герцеговина
в мире
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БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним. Как пояснил глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, этот отказ — несущественный для позиции России и развития отношений с балканской страной. Эти внешние силы, продолжил Лавров, не только не заинтересованы в развитии отношений между Россией, Боснией и Герцеговиной, а также Сербией, но и в реализации права стран Западных Балкан на взаимовыгодное сотрудничество со всеми внешними партнерами. Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым.Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.Президиум — коллективный глава Боснии и Герцеговины из трех человек: от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
60
Лавров об отказе членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним: "Решение не выглядит самостоятельным"
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой Сербии назвал несущественным инцидент с отказом членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним: решение не выглядит самостоятельным.
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милорад додик, россия, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире

Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи

19:53 15.12.2020 (обновлено: 22:43 15.12.2020)
 
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БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним.
Как пояснил глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, этот отказ — несущественный для позиции России и развития отношений с балканской страной.

"Политики, которые такое решение приняли, я думаю, не являются самостоятельными, явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы не своих избирателей, по крайней мере, большинства своих избирателей, а интересы внешних сил".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Эти внешние силы, продолжил Лавров, не только не заинтересованы в развитии отношений между Россией, Боснией и Герцеговиной, а также Сербией, но и в реализации права стран Западных Балкан на взаимовыгодное сотрудничество со всеми внешними партнерами.
Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым.
Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.
Президиум — коллективный глава Боснии и Герцеговины из трех человек: от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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