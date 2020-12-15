https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html

Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи

Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи

Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T19:53

2020-12-15T19:53

2020-12-15T22:43

милорад додик

россия

сергей лавров

босния и герцеговина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589402318_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_0d270b29a1dae1952545643a718610d7.jpg

БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним. Как пояснил глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, этот отказ — несущественный для позиции России и развития отношений с балканской страной. Эти внешние силы, продолжил Лавров, не только не заинтересованы в развитии отношений между Россией, Боснией и Герцеговиной, а также Сербией, но и в реализации права стран Западных Балкан на взаимовыгодное сотрудничество со всеми внешними партнерами. Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым.Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.Президиум — коллективный глава Боснии и Герцеговины из трех человек: от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lavrov-1589379938.html

россия

босния и герцеговина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лавров об отказе членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним: "Решение не выглядит самостоятельным" Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой Сербии назвал несущественным инцидент с отказом членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним: решение не выглядит самостоятельным. 2020-12-15T19:53 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милорад додик, россия, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире