https://ria.ru/20201215/lavrov-1589392007.html
Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи
Лавров отреагировал на отказ боснийских политиков от встречи
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T19:53
2020-12-15T19:53
2020-12-15T22:43
милорад додик
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сергей лавров
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БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал отказ двух руководителей Боснии и Герцеговины от встречи с ним. Как пояснил глава МИД на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, этот отказ — несущественный для позиции России и развития отношений с балканской страной. Эти внешние силы, продолжил Лавров, не только не заинтересованы в развитии отношений между Россией, Боснией и Герцеговиной, а также Сербией, но и в реализации права стран Западных Балкан на взаимовыгодное сотрудничество со всеми внешними партнерами. Ранее члены президиума Боснии и Герцеговины от хорватов Желько Комшич и от бошняков Шефик Джаферович отказались участвовать во встрече с Лавровым.Они заявили СМИ, что их возмутило отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика.Президиум — коллективный глава Боснии и Герцеговины из трех человек: от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/lavrov-1589379938.html
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Лавров об отказе членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним: "Решение не выглядит самостоятельным"
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой Сербии назвал несущественным инцидент с отказом членов президиума Боснии и Герцеговины встретиться с ним: решение не выглядит самостоятельным.
2020-12-15T19:53
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милорад додик, россия, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире