https://ria.ru/20201215/lavrov-1589353020.html

Представители Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Представители Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым

Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Свое... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:03

2020-12-15T16:03

2020-12-15T20:54

сергей лавров

босния и герцеговина

сараево

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589322439_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_d5bb8214b5d009cb45301b0bf5636671.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Свое решение боснийские политики объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Сараево. Российский министр со своей стороны подчеркнул, что Россия твердо поддерживает Дейтонские соглашения.По его словам, поддержка российским министром резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Помимо этого, Комшича и Джаферовича возмутило отсутствие флага и какой-либо государственной символики БиГ на вчерашней встрече Лаврова и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика."Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим, чтобы и они уважали институты БиГ", — сказал Кошмич. Джаферович его поддержал.Что говорил ЛавровГлава российского МИД 14 и 15 декабря находится в Боснии и Герцеговине с рабочим визитом. В первый день визита состоялась его встреча с Мирославом Додиком. Тот, в частности, поднял вопрос о вступлении Боснии и Герцеговины в НАТО.По слова Додика, Республика Сербская не поддерживает интеграцию страны в Североатлантический альянс."Мы высказываем готовность сотрудничать, но ни в коем случае не интегрироваться. Это наша позиция: Республика Сербская не видит пользы в интеграции в НАТО", — сказал он на совместной пресс-конференции с Лавровым.Российский министр, в свою очередь, отметил, что Дейтонское соглашение является основой функционирования Боснии и Герцеговины как государства.Глава МИД подчеркнул, что эти принципы требуют решения всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем только через внутриполитический диалог, поиск баланса интересов и компромиссов при полном соблюдении принципов невмешательства в боснийские дела извне."Хотел бы также со всей серьезностью предостеречь некоторых наших партнеров от попыток разрушить Дейтонскую архитектуру, мы такие попытки сейчас наблюдаем. Такие попытки, какими бы мотивами они ни объяснялись, чреваты самыми серьезными последствиями", — добавил Лавров.На сегодняшней встрече с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович глава российского МИД снова коснулся темы Дейтонских соглашений, которые были подписаны 25 лет назад, 14 декабря 1995 года."Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе", — сказал Лавров.По его словам, и на переговорах в МИД, и на встрече с Додиком была подтверждена принципиальная и твердая поддержка Россией Дейтонского соглашения."Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии", — подчеркнул он.Дейтонское соглашениеВ 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов. Точное число жертв этого конфликта официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек.Конец войне положило мирное соглашение, которое было принято на американской военной базе в Дейтоне в ноябре 1995-го и подписано в Париже 14 декабря того же года. Оно предусматривало прекращение огня, разделении враждующих сторон и обособление территорий.В соответствии с соглашением были сформированы три образования: Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).После принятия соглашения в Боснии и Герцеговине присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.

https://radiosputnik.ria.ru/20200218/1564936798.html

https://ria.ru/20201215/vizit-1589318469.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/guskova-1589223308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/1589205681.html

босния и герцеговина

сараево

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, босния и герцеговина, сараево, в мире