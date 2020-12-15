Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений по БиГ
13:20 15.12.2020 (обновлено: 13:43 15.12.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном
САРАЕВО, 15 дек – РИА Новости. Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, тем более когда такие инициативы предпринимаются за пределами БиГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.
"Визит проходит в 25-ю годовщину Дейтонского соглашения. Этот юбилей весьма важен с точки зрения тех результатов, тех успехов, которые были достигнуты за четверть века в деле обеспечения устойчивого мира в стране и в регионе", - сказал Лавров.
По его словам, и на переговорах в МИД, и на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком была подтверждена принципиальная и твердая поддержка РФ Дейтонского соглашения, которое обеспечивает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и гарантирует широкие конституционные полномочия двух ее энтитетов (частей страны) и равноправие трех государствообразующих народов. "Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии", - подчеркнул российский министр.
Четырнадцатого декабря исполнилось 25 лет от подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами). В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в понедельник посетил Восточное Сараево, часть Республики Сербской БиГ, где в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.
В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.
В республике также присутствует штаб НАТО. В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция "Алфея" играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения.