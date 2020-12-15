https://ria.ru/20201215/lavrov-1589313892.html

Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений по БиГ

Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонских соглашений по БиГ

Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, тем более когда такие инициативы предпринимаются за пределами... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:20

2020-12-15T13:20

2020-12-15T13:43

милорад додик

нато

виталий чуркин

оон

югославия

сергей лавров

босния и герцеговина

в мире

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САРАЕВО, 15 дек – РИА Новости. Россия не видит необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения о мире в Боснии и Герцеговине, тем более когда такие инициативы предпринимаются за пределами БиГ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.По его словам, и на переговорах в МИД, и на встрече с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком была подтверждена принципиальная и твердая поддержка РФ Дейтонского соглашения, которое обеспечивает суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и гарантирует широкие конституционные полномочия двух ее энтитетов (частей страны) и равноправие трех государствообразующих народов. "Мы не видим необходимости ревизовать Дейтонское соглашение, тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии", - подчеркнул российский министр.Четырнадцатого декабря исполнилось 25 лет от подписания в Париже Дейтонского мирного соглашения, остановившего кровопролитную войну между боснийскими сербами, хорватами и бошняками (славянами-мусульманами). В ходе визита в БиГ министр иностранных дел России в понедельник посетил Восточное Сараево, часть Республики Сербской БиГ, где в 2017 году был установлен памятник постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину.Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.В ноябре 1995 году на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение о прекращения огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в республике. Документ был подписан в Париже 14 декабря того же года. После принятия соглашения в БиГ присутствует аппарат высокого представителя, который следит за его выполнением.В республике также присутствует штаб НАТО. В соответствии с договоренностями между НАТО и Европейским союзом в 2004 году, операция "Алфея" играет главную миротворческую стабилизирующую роль в соответствии с военными аспектами мирного соглашения.

https://ria.ru/20201215/otkaz-1589303486.html

югославия

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

милорад додик, нато, виталий чуркин, оон, югославия, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире