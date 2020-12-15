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Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым
Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Сергеем Лавровым. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:08
2020-12-15T20:54
милорад додик
сергей лавров
босния и герцеговина
в мире
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САРАЕВО, 15 дек — РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Сергеем Лавровым.Свое решение Комшич и Джаферович объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД России по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии."Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, — это сигналы от страны, которую он представляет", — приводит телеканал Federalna.ba заявление Комшича на брифинге.По его словам, поддержка российским министром резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Помимо этого, Комшича и Джаферовича возмутило отсутствие флага и какой-либо государственной символики БиГ на вчерашней встрече Лаврова и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.Встреча Лаврова с Комшичем, Джаферовичем, а также Додиком была запланирована утром во вторник. Министр находится в БиГ с рабочим визитом.Дейтонские соглашенияБосния и Герцеговина объявили о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.В ноябре 1995 года на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение. Документ, который подписали 14 декабря того же года, предполагает прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособление территорий. Тогда сформировались три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и боснийских мусульман.Накануне Лавров отметил, что Россия полностью поддерживает Дейтонские соглашения и призывает к их соблюдению всех участников, как боснийских, так и внешних. По словам главы ведомства, эти принципы требуют решения всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем только через внутриполитический диалог, поиск баланса интересов и компромиссов при полном соблюдении принципов невмешательства в боснийские дела извне.Сегодня глава российского МИД добавил, что Москва не видит необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения, "тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии".
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милорад додик, сергей лавров, босния и герцеговина, в мире

Члены президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с Лавровым

12:08 15.12.2020 (обновлено: 20:54 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком
Глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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САРАЕВО, 15 дек — РИА Новости. Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались прийти на встречу с Сергеем Лавровым.
Свое решение Комшич и Джаферович объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД России по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии.
"Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, — это сигналы от страны, которую он представляет", — приводит телеканал Federalna.ba заявление Комшича на брифинге.
По его словам, поддержка российским министром резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Помимо этого, Комшича и Джаферовича возмутило отсутствие флага и какой-либо государственной символики БиГ на вчерашней встрече Лаврова и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.

"Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим, чтобы и они уважали институты БиГ", — сказал Кошмич. Джаферович его поддержал.

Встреча Лаврова с Комшичем, Джаферовичем, а также Додиком была запланирована утром во вторник. Министр находится в БиГ с рабочим визитом.
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Дейтонские соглашения

Босния и Герцеговина объявили о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.
В ноябре 1995 года на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение. Документ, который подписали 14 декабря того же года, предполагает прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособление территорий. Тогда сформировались три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и боснийских мусульман.
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Накануне Лавров отметил, что Россия полностью поддерживает Дейтонские соглашения и призывает к их соблюдению всех участников, как боснийских, так и внешних. По словам главы ведомства, эти принципы требуют решения всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем только через внутриполитический диалог, поиск баланса интересов и компромиссов при полном соблюдении принципов невмешательства в боснийские дела извне.
Сегодня глава российского МИД добавил, что Москва не видит необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения, "тем более когда соответствующие инициативы наблюдаются извне Боснии".
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