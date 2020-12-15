https://ria.ru/20201215/kvota-1589263570.html

Россия установила тариф на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу

Россия установила тариф на экспорт зерна и экспортную пошлину на пшеницу

Правительство установило тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России для стабилизации цен на муку и хлеб. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T10:09

2020-12-15T10:09

2020-12-15T11:25

таможенный союз

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581579959_0:229:3234:2048_1920x0_80_0_0_34758909052419c1987a75840ac7c204.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство установило тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России для стабилизации цен на муку и хлеб.Кроме того, как сообщается на сайте кабинета министров, теперь при продаже странам, не входящим в Таможенный союз, зерна в объеме более 17,5 миллиона тонн будет действовать 50%-ная пошлина (но не менее чем 100 евро за одну тонну). "В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну", — уточняется в постановлении. Новые нормы вводят с 15 февраля по 30 июня следующего года. Для компенсации затрат производителей муки предусмотрены субсидии. "Мукомолы смогут компенсировать до 50% разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции", — говорится на сайте кабмина.Согласно подсчетам Росстата, с января по ноябрь сахар подорожал на 71,54%, подсолнечное масло — на 23,78%, макароны — на 10,45%, хлеб — 6,34%. За прошлый месяц эти товары в среднем по стране стали стоить на 8,9%, 7,4%, 1,3% и 0,9% больше соответственно.На ситуацию с удорожанием некоторых базовых продуктов ранее обратил внимание Владимир Путин: как отметил президент, из-за роста цен у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется".После этого Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и упустили ситуацию. Он напомнил, что еще осенью тенденция подорожания ряда товаров была заметна и следовало обратить на нее внимание, однако ответственные за это министерства и ведомства своевременно не приняли меры и "пустили на самотек". Премьер подчеркнул, что в условиях снижения доходов граждан подобное недопустимо. Он поручил межведомственной рабочей группе, которую возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов, мониторить стоимость базовых товаров и оперативно принимать меры. О проделанной работе члены кабмина должны докладывать лично Мишустину на еженедельных совещаниях. Помимо этого, председатель правительства подписал постановление о повышении пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса на 30% c 9 января по 30 июня 2021 года: это позволит снизить объем продаж в другие страны и сдержать рост цен.

https://ria.ru/20201211/tseny-1588460478.html

https://ria.ru/20201213/skazki-1588992660.html

https://ria.ru/20201214/produkty-1589100706.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таможенный союз, михаил мишустин, экономика