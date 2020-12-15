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Официальный курс евро на среду вырос до 89,18 рубля
Официальный курс евро на среду вырос до 89,18 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки - до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки - до 73,4453... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:21
2020-12-15T14:21
2020-12-15T14:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки - до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки - до 73,4453 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 55,5 копейки, составив 80,528 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика