https://ria.ru/20201215/kurs-1589327422.html

Официальный курс евро на среду вырос до 89,18 рубля

Официальный курс евро на среду вырос до 89,18 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки - до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки - до 73,4453... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:21

2020-12-15T14:21

2020-12-15T14:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 59,99 копейки - до 89,1846 рубля, курс доллара увеличился на 51,81 копейки - до 73,4453 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла на 55,5 копейки, составив 80,528 рубля.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика