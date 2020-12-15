Кубань в рамках нацпроекта создаст 530 ясельных мест в 2021 году
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Демография" создаст 530 ясельных мест в 2021 году, сообщает администрация региона.
"Многие мамы ждут ясельные группы. В следующем году только по нацпроекту "Демография" в детсадах края появится 530 мест для малышей от полутора до трех лет. Дети должны расти в комфортных условиях. Для них это общение, а для молодых мам – возможность выйти на работу", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева. Отмечается, что он поручил министерству образования, науки и молодежной политики края держать на контроле ход работ.
Кроме того, детсаду №39 хутора Братский Усть-Лабинского района помогут с ремонтом системы отопления. Она не обновлялась более 30 лет и изношена на 83%. "Такие проблемы в принципе не должны возникать. Решать ее нужно еще на стадии появления. К следующему осенне-зимнему периоду в детском саду должна работать новая отопительная система", – заявил губернатор.
Помимо нацпроекта, ясельные места в детских садах создаются в рамках четырех госпрограмм региона. В одну из них планирует попасть и Успенский район. Там в следующем году появится 20 ясельных мест. Новый корпус детского сада №6 в хуторе Веселом планируется начать возводить в июне 2021 года. С просьбой о создании ясельной группы к Кондратьеву обратилась жительница района в ходе личного приема граждан, который прошел в режиме видеоконференцсвязи.