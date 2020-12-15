Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html
Кубань в рамках нацпроекта создаст 530 ясельных мест в 2021 году
Кубань в рамках нацпроекта создаст 530 ясельных мест в 2021 году
Краснодарский край в рамках нацпроекта "Демография" создаст 530 ясельных мест в 2021 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T16:19
2020-12-15T16:19
краснодарский край
вениамин кондратьев
усть-лабинский район
успенский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1920x0_80_0_0_bd616fe7b19f42482902cc27e6ca7083.jpg
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Демография" создаст 530 ясельных мест в 2021 году, сообщает администрация региона.Кроме того, детсаду №39 хутора Братский Усть-Лабинского района помогут с ремонтом системы отопления. Она не обновлялась более 30 лет и изношена на 83%. "Такие проблемы в принципе не должны возникать. Решать ее нужно еще на стадии появления. К следующему осенне-зимнему периоду в детском саду должна работать новая отопительная система", – заявил губернатор.Помимо нацпроекта, ясельные места в детских садах создаются в рамках четырех госпрограмм региона. В одну из них планирует попасть и Успенский район. Там в следующем году появится 20 ясельных мест. Новый корпус детского сада №6 в хуторе Веселом планируется начать возводить в июне 2021 года. С просьбой о создании ясельной группы к Кондратьеву обратилась жительница района в ходе личного приема граждан, который прошел в режиме видеоконференцсвязи.
https://ria.ru/20201215/politseyskie-1589325735.html
усть-лабинский район
успенский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_537bcbda63e604b2bfda45a5e8f07298.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, усть-лабинский район, успенский район, общество

Кубань в рамках нацпроекта создаст 530 ясельных мест в 2021 году

16:19 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Демография" создаст 530 ясельных мест в 2021 году, сообщает администрация региона.
"Многие мамы ждут ясельные группы. В следующем году только по нацпроекту "Демография" в детсадах края появится 530 мест для малышей от полутора до трех лет. Дети должны расти в комфортных условиях. Для них это общение, а для молодых мам – возможность выйти на работу", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева. Отмечается, что он поручил министерству образования, науки и молодежной политики края держать на контроле ход работ.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 14:15
На Кубани завели дело на предлагавших приезжим "договориться" полицейских
Кроме того, детсаду №39 хутора Братский Усть-Лабинского района помогут с ремонтом системы отопления. Она не обновлялась более 30 лет и изношена на 83%. "Такие проблемы в принципе не должны возникать. Решать ее нужно еще на стадии появления. К следующему осенне-зимнему периоду в детском саду должна работать новая отопительная система", – заявил губернатор.
Помимо нацпроекта, ясельные места в детских садах создаются в рамках четырех госпрограмм региона. В одну из них планирует попасть и Успенский район. Там в следующем году появится 20 ясельных мест. Новый корпус детского сада №6 в хуторе Веселом планируется начать возводить в июне 2021 года. С просьбой о создании ясельной группы к Кондратьеву обратилась жительница района в ходе личного приема граждан, который прошел в режиме видеоконференцсвязи.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевУсть-Лабинский районУспенский районОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния