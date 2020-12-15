https://ria.ru/20201215/kuban-1589355608.html

Кубань в рамках нацпроекта создаст 530 ясельных мест в 2021 году

Кубань в рамках нацпроекта создаст 530 ясельных мест в 2021 году

Краснодарский край в рамках нацпроекта "Демография" создаст 530 ясельных мест в 2021 году, сообщает администрация региона. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T16:19

2020-12-15T16:19

2020-12-15T16:19

краснодарский край

вениамин кондратьев

усть-лабинский район

успенский район

общество

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КРАСНОДАР, 15 дек - РИА Новости. Краснодарский край в рамках нацпроекта "Демография" создаст 530 ясельных мест в 2021 году, сообщает администрация региона.Кроме того, детсаду №39 хутора Братский Усть-Лабинского района помогут с ремонтом системы отопления. Она не обновлялась более 30 лет и изношена на 83%. "Такие проблемы в принципе не должны возникать. Решать ее нужно еще на стадии появления. К следующему осенне-зимнему периоду в детском саду должна работать новая отопительная система", – заявил губернатор.Помимо нацпроекта, ясельные места в детских садах создаются в рамках четырех госпрограмм региона. В одну из них планирует попасть и Успенский район. Там в следующем году появится 20 ясельных мест. Новый корпус детского сада №6 в хуторе Веселом планируется начать возводить в июне 2021 года. С просьбой о создании ясельной группы к Кондратьеву обратилась жительница района в ходе личного приема граждан, который прошел в режиме видеоконференцсвязи.

https://ria.ru/20201215/politseyskie-1589325735.html

усть-лабинский район

успенский район

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вениамин кондратьев, усть-лабинский район, успенский район, общество