https://ria.ru/20201215/krasnoyarsk-1589338772.html

В Красноярске двух человек госпитализировали после ЧП в доме

В Красноярске двух человек госпитализировали после ЧП в доме

Два человека пострадали после происшествия в многоквартирном доме в Красноярске, семерых вывели спасатели, еще 30 эвакуировались самостоятельно, сообщили... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T15:04

2020-12-15T15:04

2020-12-15T15:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Два человека пострадали после происшествия в многоквартирном доме в Красноярске, семерых вывели спасатели, еще 30 эвакуировались самостоятельно, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Информация о происшествии на улице Парашютной, 78 поступила в 12.50 мск.В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что госпитализированные - в тяжелом состоянии с ожогами.По уточненным данным, жильцы возвращаются в свои квартиры в доме в Красноярске, где, предположительно, рванул самогонный аппарат, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

https://realty.ria.ru/20201215/risk-1589324946.html

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589258297.html

красноярск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия