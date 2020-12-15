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В Красноярске двух человек госпитализировали после ЧП в доме
В Красноярске двух человек госпитализировали после ЧП в доме
Два человека пострадали после происшествия в многоквартирном доме в Красноярске, семерых вывели спасатели, еще 30 эвакуировались самостоятельно, сообщили... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T15:04
2020-12-15T15:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Два человека пострадали после происшествия в многоквартирном доме в Красноярске, семерых вывели спасатели, еще 30 эвакуировались самостоятельно, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Информация о происшествии на улице Парашютной, 78 поступила в 12.50 мск.В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что госпитализированные - в тяжелом состоянии с ожогами.По уточненным данным, жильцы возвращаются в свои квартиры в доме в Красноярске, где, предположительно, рванул самогонный аппарат, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
https://realty.ria.ru/20201215/risk-1589324946.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярск, происшествия

В Красноярске двух человек госпитализировали после ЧП в доме

15:04 15.12.2020 (обновлено: 15:43 15.12.2020)
 
© АФОНТОВО/ВконтактеПроисшествие в доме в Красноярске
Происшествие в доме в Красноярске - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© АФОНТОВО/Вконтакте
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 дек - РИА Новости. Два человека пострадали после происшествия в многоквартирном доме в Красноярске, семерых вывели спасатели, еще 30 эвакуировались самостоятельно, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Информация о происшествии на улице Парашютной, 78 поступила в 12.50 мск.
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"Два человека пострадало, 7 человек спасены пожарно-спасательным подразделением. Эвакуировалось 30 человек самостоятельно. Возгорания не было", - сообщили в главке, не уточняя характера происшествия.
В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что госпитализированные - в тяжелом состоянии с ожогами.
По уточненным данным, жильцы возвращаются в свои квартиры в доме в Красноярске, где, предположительно, рванул самогонный аппарат, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
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"По предварительным данным, что-то случилось на кухне. Предположительно, самогонный аппарат (взорвался - ред.)... Сейчас жители возвращаются", - сказал собеседник агентства.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КрасноярскПроисшествия
 
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