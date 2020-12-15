Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201215/kovid-1589294106.html
Ученые назвали максимально зараженное коронавирусом место
Ученые назвали максимально зараженное коронавирусом место
Американские ученые проанализировали статистику передачи новой коронавирусной инфекции и выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T12:14
2020-12-15T12:14
риа наука
коронавирус covid-19
здоровье
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150886/15/1508861538_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_0d554be5ebf320442d85dcdda461946c.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американские ученые проанализировали статистику передачи новой коронавирусной инфекции и выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.Исследователи из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели метаанализ статей, опубликованных за последний год, в которых упоминаются случаи вторичной передачи COVID-19, когда заболевшие получили инфекцию в быту. Степень риска вторичной передачи — это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве в течение инкубационного периода после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.На уровень риска вторичной передачи влияют такие факторы, как время, прошедшее после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего. Всего в метаанализ авторы включили данные 54 исследований с участием 77 758 человек. Результаты обработки данных подтвердили, что в условиях пандемии COVID-19 домашние хозяйства — это объекты самого высокого риска передачи вирусной инфекции.Так, частота вторичных заражений в домашних хозяйствах составила 16,6 процента, что значительно выше, чем в любом другом месте. При этом самый высокий риск — 18,0 процентов — обусловлен контактами с теми больными, у которых симптомы проявляются явно. Для бессимптомных носителей риск составляет лишь 0,7 процента. Случаи бытового заражения чаще наблюдаются у взрослых, по сравнению с детьми — 28,3 и 16,8 процента соответственно, и у супругов, по сравнению с людьми, просто проживающими под одной крышей, — 37,8 и 17,8 процента.Наконец, средний уровень вторичного заражения там, где живут всего два человека, был значительно выше, чем в домохозяйствах с тремя и более проживающими — 41,5 и 22,8 процента соответственно.Авторы считают, что полученные результаты необходимо учитывать при разработке будущих стратегий по профилактике COVID-19, так как существующие рекомендации чаще всего предписывают людям с подтвержденной или подозреваемой инфекцией изолироваться дома, что подвергает других членов их семьи повышенному риску.Исследователи подчеркивают, что домашние хозяйства — ключевая среда для передачи SARS-CoV-2, и без изменения бытового поведения вряд ли удастся быстро остановить пандемию."Если людей с подозрением или подтвержденными инфекциями направлять на изоляцию на дому, домашние хозяйства будут оставаться важным местом передачи SARS-CoV-2", — пишут авторы статьи.Ученые предлагают включить в новые стратегии борьбы с распространением COVID-19 таких профилактических мер, как ношение маски дома, регулярное проветривание и дезинфекция помещений, а также целенаправленная противовирусная профилактика.
https://ria.ru/20201213/kovid-1588925785.html
https://ria.ru/20201208/kovid-1588276346.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150886/15/1508861538_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_d9926c92a4304349db2d9dabed4aad49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье, сша

Ученые назвали максимально зараженное коронавирусом место

12:14 15.12.2020
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Американские ученые проанализировали статистику передачи новой коронавирусной инфекции и выяснили, что выше всего вероятность заразиться дома, если один из членов семьи уже болеет COVID-19. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.
Исследователи из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле провели метаанализ статей, опубликованных за последний год, в которых упоминаются случаи вторичной передачи COVID-19, когда заболевшие получили инфекцию в быту.
Степень риска вторичной передачи — это стандартный показатель в эпидемиологии, который позволяет оценить эффективность карантинных мер. Он определяется как число случаев, произошедших в домохозяйстве в течение инкубационного периода после первичного заражения, деленное на общее количество совместно проживающих людей.
На уровень риска вторичной передачи влияют такие факторы, как время, прошедшее после первичного инфицирования, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первичного заболевшего.
Всего в метаанализ авторы включили данные 54 исследований с участием 77 758 человек. Результаты обработки данных подтвердили, что в условиях пандемии COVID-19 домашние хозяйства — это объекты самого высокого риска передачи вирусной инфекции.
Девушка нюхает розу в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 08:00РИА Наука
Как вернуть обоняние после COVID-19
Так, частота вторичных заражений в домашних хозяйствах составила 16,6 процента, что значительно выше, чем в любом другом месте. При этом самый высокий риск — 18,0 процентов — обусловлен контактами с теми больными, у которых симптомы проявляются явно. Для бессимптомных носителей риск составляет лишь 0,7 процента.
Случаи бытового заражения чаще наблюдаются у взрослых, по сравнению с детьми — 28,3 и 16,8 процента соответственно, и у супругов, по сравнению с людьми, просто проживающими под одной крышей, — 37,8 и 17,8 процента.
Наконец, средний уровень вторичного заражения там, где живут всего два человека, был значительно выше, чем в домохозяйствах с тремя и более проживающими — 41,5 и 22,8 процента соответственно.
Авторы считают, что полученные результаты необходимо учитывать при разработке будущих стратегий по профилактике COVID-19, так как существующие рекомендации чаще всего предписывают людям с подтвержденной или подозреваемой инфекцией изолироваться дома, что подвергает других членов их семьи повышенному риску.
Исследователи подчеркивают, что домашние хозяйства — ключевая среда для передачи SARS-CoV-2, и без изменения бытового поведения вряд ли удастся быстро остановить пандемию.
"Если людей с подозрением или подтвержденными инфекциями направлять на изоляцию на дому, домашние хозяйства будут оставаться важным местом передачи SARS-CoV-2", — пишут авторы статьи.
Ученые предлагают включить в новые стратегии борьбы с распространением COVID-19 таких профилактических мер, как ношение маски дома, регулярное проветривание и дезинфекция помещений, а также целенаправленная противовирусная профилактика.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 18:27РИА Наука
Ученые назвали симптомы "длительного COVID"
 
РИА НаукаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния