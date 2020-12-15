https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html

Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе

Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе

Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха, выяснили ученые из Тель-Авивского университета. РИА Новости, 16.12.2020

2020-12-15T23:08

2020-12-15T23:08

2020-12-16T00:01

распространение нового коронавируса

здоровье

израиль

в мире

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха, выяснили ученые из Тель-Авивского университета.Как пишет EurekAlert, во время первой волны коронавируса в Израиле специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19. В опыте также принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество испытуемых, результат оказался тем же. Авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.

https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589331922.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, израиль, в мире