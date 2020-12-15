https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589408580.html
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
Ученые развеяли распространенный миф о коронавирусе
Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха, выяснили ученые из Тель-Авивского университета. РИА Новости, 16.12.2020
2020-12-15T23:08
2020-12-15T23:08
2020-12-16T00:01
распространение нового коронавируса
здоровье
израиль
в мире
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха, выяснили ученые из Тель-Авивского университета.Как пишет EurekAlert, во время первой волны коронавируса в Израиле специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19. В опыте также принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество испытуемых, результат оказался тем же. Авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.
https://ria.ru/20201215/vaktsinatsiya-1589331922.html
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здоровье, израиль, в мире
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Заболевание COVID-19 не приводит к полной потере слуха, выяснили ученые из Тель-Авивского университета.
Как пишет EurekAlert
, во время первой волны коронавируса в Израиле
специалисты проанализировали данные восьми бессимптомных больных с положительным тестом на COVID-19. В опыте также принимала участие контрольная группа здоровых людей. Результаты первичного анализа показали, что коронавирус не вызывает нарушения слуха.
Позже ученые повторили эксперимент, увеличив количество испытуемых, результат оказался тем же.
"COVID-19 вызывает потерю обоняния, вкуса, но никак не слуха, я рад, что нам удалось опровергнуть распространенный миф", — прокомментировал выводы один из экспертов.
Авторы исследования подчеркнули, что потеря слуха у пациентов, зараженных коронавирусом, — временный симптом, вызванный индивидуальными особенностями протекания болезни.