https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589337990.html

В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января

В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января

Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:59

2020-12-15T14:59

2020-12-15T14:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

норвегия

в мире

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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений, сообщил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Бент Хёйе.Пресс-конференцию транслировали норвежские СМИ в интернете."Мы видим, что наметившийся спад по количеству заболевших несколько замедлился, хотим гарантировать, что правила карантина будут соблюдаться после Рождества, вот почему мы сохраняем национальные меры вплоть до второй половины января", - сказал министр.Он пояснил, что, несмотря на то, что в самой Норвегии ситуация с распространением коронавируса не является критичной, хотя и сложной, в соседних с королевством странах она ухудшается, и норвежские власти обязаны сделать все, чтобы избежать негативного сценария."Мы должны быть готовы к тому, что ситуация повторится у нас. Что мы можем войти в новый год с увеличивающимся количеством заражений", - пояснил Хёйе и вновь призвал норвежцев в ближайшие недели по возможности оставаться дома и максимально сократить контакты.Ранее власти Норвегии рекомендовали жителям отмечать Рождество в узком кругу близких, пригласив до десяти гостей два раза за праздники. Сообщалось также о том, что власти Норвегии ввели ряд ограничений, крупные города ужесточили меры – в частности, закрыты спортивные центры и кинотеатры, остановлена продажа алкоголя в общепите, жителям запрещено собираться большими компаниями, не проводятся культурные и спортивные мероприятия. Норвегия рассчитывает получить в начале года как минимум 500 тысяч доз вакцины компании Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html

https://ria.ru/20201127/rozhdestvo-1586633538.html

норвегия

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коронавирус covid-19, норвегия, в мире