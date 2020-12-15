Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589337990.html
В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января
В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января
Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений,... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:59
2020-12-15T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
норвегия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_05660c04db1132ba54c68e7e420eaebf.jpg
МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений, сообщил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Бент Хёйе.Пресс-конференцию транслировали норвежские СМИ в интернете."Мы видим, что наметившийся спад по количеству заболевших несколько замедлился, хотим гарантировать, что правила карантина будут соблюдаться после Рождества, вот почему мы сохраняем национальные меры вплоть до второй половины января", - сказал министр.Он пояснил, что, несмотря на то, что в самой Норвегии ситуация с распространением коронавируса не является критичной, хотя и сложной, в соседних с королевством странах она ухудшается, и норвежские власти обязаны сделать все, чтобы избежать негативного сценария."Мы должны быть готовы к тому, что ситуация повторится у нас. Что мы можем войти в новый год с увеличивающимся количеством заражений", - пояснил Хёйе и вновь призвал норвежцев в ближайшие недели по возможности оставаться дома и максимально сократить контакты.Ранее власти Норвегии рекомендовали жителям отмечать Рождество в узком кругу близких, пригласив до десяти гостей два раза за праздники. Сообщалось также о том, что власти Норвегии ввели ряд ограничений, крупные города ужесточили меры – в частности, закрыты спортивные центры и кинотеатры, остановлена продажа алкоголя в общепите, жителям запрещено собираться большими компаниями, не проводятся культурные и спортивные мероприятия. Норвегия рассчитывает получить в начале года как минимум 500 тысяч доз вакцины компании Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201215/germaniya-1589255780.html
https://ria.ru/20201127/rozhdestvo-1586633538.html
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575981463_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_40ed41215fba5d84c597b5ec0eb836fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, норвегия, в мире

В Норвегии продлили ограничения по COVID-19 до середины января

14:59 15.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода Мира. Осло
Города Мира. Осло - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Норвежские власти приняли решение продлить ограничительные меры, действующие в стране из-за коронавируса, до середины января, чтобы избежать роста заражений, сообщил во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Бент Хёйе.
Пресс-конференцию транслировали норвежские СМИ в интернете.
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
Вчера, 09:16Распространение нового коронавируса
Самый жесткий локдаун в истории Германии не напугал жителей Берлина
"Мы видим, что наметившийся спад по количеству заболевших несколько замедлился, хотим гарантировать, что правила карантина будут соблюдаться после Рождества, вот почему мы сохраняем национальные меры вплоть до второй половины января", - сказал министр.
Он пояснил, что, несмотря на то, что в самой Норвегии ситуация с распространением коронавируса не является критичной, хотя и сложной, в соседних с королевством странах она ухудшается, и норвежские власти обязаны сделать все, чтобы избежать негативного сценария.
"Мы должны быть готовы к тому, что ситуация повторится у нас. Что мы можем войти в новый год с увеличивающимся количеством заражений", - пояснил Хёйе и вновь призвал норвежцев в ближайшие недели по возможности оставаться дома и максимально сократить контакты.
Человек фотографирует елку, ​​в передней части готического собора Дуомо в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 15:38Туризм
В некоторых странах Европы смягчат ограничения на Рождество
Ранее власти Норвегии рекомендовали жителям отмечать Рождество в узком кругу близких, пригласив до десяти гостей два раза за праздники. Сообщалось также о том, что власти Норвегии ввели ряд ограничений, крупные города ужесточили меры – в частности, закрыты спортивные центры и кинотеатры, остановлена продажа алкоголя в общепите, жителям запрещено собираться большими компаниями, не проводятся культурные и спортивные мероприятия. Норвегия рассчитывает получить в начале года как минимум 500 тысяч доз вакцины компании Pfizer.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НорвегияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:31В Японии обнаружили два новых очага птичьего гриппа
08:24В России используют новую технологию при переписи населения
08:22Банки рассказали, какими льготами пользовались в пандемию
08:15Индонезия продлила испытания китайской вакцины от COVID-19
08:12Москвичей предупредили о девятибалльных пробках
08:08Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве
08:04В Москве более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID
07:49Москвичей в среду ожидает облачная погода без существенных осадков
07:40Названа возможная причина гибели рабочего в депо в Хакасии
07:23После ДТП с автобусом в Кузбассе госпитализировали пятерых пострадавших
07:19В Кузбассе перевернулся служебный автобус, пострадали восемь человек
07:05Названы самые угоняемые автомобили в России
07:01Глава Приморья рассказал, у кого в регионе будет выходной 31 декабря
06:40Сотрудницу челябинского Минздрава задержали по подозрению во взятках
06:40Экс-помощница Трампа дала Байдену совет насчет отношений с Россией
06:34В Красноярске завели дело после резонансного избиения женщины в подъезде
06:07Эксперт рассказала, как избежать новых пиков коронавируса в России
05:40В "Современнике" резко ответили на слова о "позорном прощании" с Гафтом
05:10Возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1
05:08Россия выдала гуманитарную помощь нуждающимся семьям Мартакерта в НКР
Лента новостейМолния