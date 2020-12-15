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Попова оценила стабилизацию ситуации с коронавирусом
Попова оценила стабилизацию ситуации с коронавирусом
Стабилизация ситуации с COVID-19 в России очень хрупкая, закрепление результата зависит от каждого, а все принятые меры по борьбе с инфекцией адекватны, заявила РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:52
2020-12-15T14:52
2020-12-15T15:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 в России очень хрупкая, закрепление результата зависит от каждого, а все принятые меры по борьбе с инфекцией адекватны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Достигнутая стабилизация достаточно хрупкая, и сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество