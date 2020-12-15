https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589336572.html

Попова оценила стабилизацию ситуации с коронавирусом

Попова оценила стабилизацию ситуации с коронавирусом

Стабилизация ситуации с COVID-19 в России очень хрупкая, закрепление результата зависит от каждого, а все принятые меры по борьбе с инфекцией адекватны, заявила РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:52

2020-12-15T14:52

2020-12-15T15:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 в России очень хрупкая, закрепление результата зависит от каждого, а все принятые меры по борьбе с инфекцией адекватны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Достигнутая стабилизация достаточно хрупкая, и сегодня от каждого из нас зависит соблюдение требований, которые позволят закрепить сегодняшний результат и идти дальше к снижению этих цифр", - сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество