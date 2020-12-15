https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589336343.html
Попова назвала принятые меры по борьбе с COVID-19 адекватными
Попова назвала принятые меры по борьбе с COVID-19 адекватными
Все принятые в настоящее время меры по борьбе с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:52
2020-12-15T14:52
2020-12-15T15:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все принятые в настоящее время меры по борьбе с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодняшняя ответственность, особенно перед новогодними днями в период предпраздничной суеты - это особая задача для каждого из нас и каждого субъекта РФ, контроль за принятыми мерами. Они все сегодня адекватны ситуации", - сказала она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество