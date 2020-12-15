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Попова оценила ситуацию со сроками выдачи результатов тестов на COVID-19
Попова оценила ситуацию со сроками выдачи результатов тестов на COVID-19
Нарушения по времени выдачи результатов тестов на коронавирус регистрируются ещё в 38 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:49
2020-12-15T14:49
2020-12-15T14:57
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нарушения по времени выдачи результатов тестов на коронавирус регистрируются ещё в 38 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нарушения мы регистрируем в 38 регионах, эта работа продолжается, мы уделяем ей особое внимание",- сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Она уточнила, что по представленным отчётам, 97% исследований на коронавирус проводятся за 48 часов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество