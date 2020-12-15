https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589335868.html

Попова оценила ситуацию со сроками выдачи результатов тестов на COVID-19

Попова оценила ситуацию со сроками выдачи результатов тестов на COVID-19

Нарушения по времени выдачи результатов тестов на коронавирус регистрируются ещё в 38 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:49

2020-12-15T14:49

2020-12-15T14:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584977422_0:145:3074:1874_1920x0_80_0_0_4fc927c3977d39850ca88b5742df76d9.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Нарушения по времени выдачи результатов тестов на коронавирус регистрируются ещё в 38 регионах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Нарушения мы регистрируем в 38 регионах, эта работа продолжается, мы уделяем ей особое внимание",- сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Она уточнила, что по представленным отчётам, 97% исследований на коронавирус проводятся за 48 часов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество