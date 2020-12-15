https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589334643.html

Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации

Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации

Все российские регионы предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:46

2020-12-15T14:46

2020-12-15T14:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все российские регионы предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции - начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы. В правительство предоставлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны", - заявил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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