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Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации
Все регионы России предоставили паспорта готовности к вакцинации
Все российские регионы предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:46
2020-12-15T14:46
2020-12-15T14:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Все российские регионы предоставили в правительство логистические паспорта готовности к вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы вышли на очень важный этап в борьбе с распространением коронавирусной инфекции - начали масштабную вакцинацию наших граждан по всей стране. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата в регионы. В правительство предоставлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех 85 субъектов страны", - заявил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество