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Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в целом наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:44
2020-12-15T14:44
2020-12-15T14:53
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в целом наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом."В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за прошедшую неделю", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество