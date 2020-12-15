https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589334304.html

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в целом наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:44

2020-12-15T14:44

2020-12-15T14:53

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России в целом наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом."В динамике эпидемиологического процесса в целом по Российской Федерации отмечается стабилизация ежесуточного уровня регистрации новой коронавирусной инфекции. Показатель составляет 18,2 на 100 тысяч населения в среднем за сутки за прошедшую неделю", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество