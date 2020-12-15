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В России 80% больных COVID-19 лечатся на дому
В России 80% больных COVID-19 лечатся на дому
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 80% больных с коронавирусом в России – 900 тысяч человек - получают помощь амбулаторно, в стационарах находятся... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T14:40
2020-12-15T14:40
2020-12-15T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 80% больных с коронавирусом в России – 900 тысяч человек - получают помощь амбулаторно, в стационарах находятся 216 тысяч.По словам министра, 15 тысяч пациентов находятся на провизорных койках, где ждут подтверждения диагноза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество