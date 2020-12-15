https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589332887.html

В России 80% больных COVID-19 лечатся на дому

В России 80% больных COVID-19 лечатся на дому

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 80% больных с коронавирусом в России – 900 тысяч человек - получают помощь амбулаторно, в стационарах находятся... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:40

2020-12-15T14:40

2020-12-15T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что 80% больных с коронавирусом в России – 900 тысяч человек - получают помощь амбулаторно, в стационарах находятся 216 тысяч.По словам министра, 15 тысяч пациентов находятся на провизорных койках, где ждут подтверждения диагноза.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество