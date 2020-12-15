https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589332727.html

Калининградские власти прокомментировали новые ограничения по COVID-19

Калининградские власти прокомментировали новые ограничения по COVID-19

Калининградские власти рассчитывают, что новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, которые вводятся в регионе с 28 декабря по 17 января,... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:40

2020-12-15T14:40

2020-12-15T14:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 15 дек - РИА Новости. Калининградские власти рассчитывают, что новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, которые вводятся в регионе с 28 декабря по 17 января, дадут передышку медицине, но не позволят пострадать экономике, сказал РИА Новости руководитель пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков."У нас есть две задачи, основная - сохранение жизни и здоровья наших граждан, вторая - связанная со здоровьем нашей экономики. Поэтому удлинением новогодних каникул этими ограничениями мы хотим дать передышку нашей медицине на максимально возможный срок так, чтобы не сильно пострадала экономика. Нам надо постараться прервать цикл заражений. Надеемся, что это должно немного сократить темп распространения инфекции. И мы исходим из того, что в новогодние праздники и так мало что работает", - сказал Лысков.По решению оперштаба с 28 декабря по 17 января в регионе планируют закрыть все торговые центры и магазины, кроме продовольственных, аптек и зоотоваров, ограничить работу фитнес-центров, крытых спортивных объектов, кинотеатров, театров, музеев, домов культуры, SPA-центров, парикмахерских, салонов красоты, бань и саун. Банки, МФЦ и другие офисные предприятия продолжат работу только с юридическими лицами. Отменяются уличные ярмарки и массовые спортивные и уличные мероприятия. Продолжит действовать запрет на проведение корпоративов.С 28 декабря по 17 января в школах области объявляются каникулы, при этом полностью закрывается дополнительное образование, спортивные секции (за исключением тренировок спортсменов, входящих в сборную России), колледжи и вузы проводят зимнюю сессию в дистанционной форме. Детские сады с 28 по 31 декабря и с 11 по 17 января продолжат работу с 50-процентной нагрузкой.Как отметил руководитель пресс-службы, все принятые решения оперштаба будут в ближайшее время закреплены и уточнены в постановлении. В течение недели оперштаб примет также решения и по режиму работы общепита. Сейчас бары, кафе и рестораны работают с посадкой не более 50% с 6 до 23 часов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, калининградская область