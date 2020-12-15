https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589309494.html

Власти Москвы разрабатывали меры по COVID-19 с предпринимателями

Власти Москвы разрабатывали меры по COVID-19 с предпринимателями

Ограничительные меры по коронавирусу в Москве обсуждались и выработаны вместе с предпринимателями, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T13:02

2020-12-15T13:02

2020-12-15T13:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Москве обсуждались и выработаны вместе с предпринимателями, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков."Те меры, которые сегодня в городе Москве принимаются и реализуются, они обсуждались и были выработаны вместе с предпринимательским сообществом - с рестораторами, владельцами баров, кафе. И тут на карту - и здоровье, и жизнь людей - посетителей этих заведений, или экономическое благополучие конкретных кафе и ресторанов", - сказал Данчиков в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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