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Власти Москвы разрабатывали меры по COVID-19 с предпринимателями
Власти Москвы разрабатывали меры по COVID-19 с предпринимателями
Ограничительные меры по коронавирусу в Москве обсуждались и выработаны вместе с предпринимателями, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:02
2020-12-15T13:02
2020-12-15T13:02
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здоровье - общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Москве обсуждались и выработаны вместе с предпринимателями, сообщил во вторник начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков."Те меры, которые сегодня в городе Москве принимаются и реализуются, они обсуждались и были выработаны вместе с предпринимательским сообществом - с рестораторами, владельцами баров, кафе. И тут на карту - и здоровье, и жизнь людей - посетителей этих заведений, или экономическое благополучие конкретных кафе и ресторанов", - сказал Данчиков в эфире Первого канала.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество