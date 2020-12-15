https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589289159.html

В Петербурге за месяц число больных COVID-19 возросло в 2,2 раза

В Петербурге за месяц число больных COVID-19 возросло в 2,2 раза

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за месяц выросло почти в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного штаба... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:52

2020-12-15T11:52

2020-12-15T16:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости/Прайм. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за месяц выросло почти в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.По состоянию на 15 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 81 704 больных, при этом 15 декабря цифра возросла уже до 182 022 человек. Таким образом, число жителей северной столицы с COVID-19 увеличилось в 2,23 раза.За аналогичный период времени в Петербурге наблюдался и соответственный прирост "активных" больных, то есть тех, кто болеет в данный момент, с 28 490 до 73 065.Число погибших также выросло: к 15 декабря их число достигло 6460 человек против 4 551 человек 15 ноября. При этом выздоровели к 15 декабря уже 102 497 человек, месяц назад это значение равнялось 48 663.По данным оперативного штаба города, за последние сутки в Петербурге выявили 3765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1886 человек, обследованы на коронавирус 31 533 человека. Под медицинским наблюдением находится 2049 человек, из них 17 - в обсерваторе, 1276 - контактные, 756 - на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/biznes-1589194321.html

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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество