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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589289159.html
В Петербурге за месяц число больных COVID-19 возросло в 2,2 раза
В Петербурге за месяц число больных COVID-19 возросло в 2,2 раза
Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за месяц выросло почти в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного штаба... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:52
2020-12-15T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости/Прайм. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за месяц выросло почти в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.По состоянию на 15 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 81 704 больных, при этом 15 декабря цифра возросла уже до 182 022 человек. Таким образом, число жителей северной столицы с COVID-19 увеличилось в 2,23 раза.За аналогичный период времени в Петербурге наблюдался и соответственный прирост "активных" больных, то есть тех, кто болеет в данный момент, с 28 490 до 73 065.Число погибших также выросло: к 15 декабря их число достигло 6460 человек против 4 551 человек 15 ноября. При этом выздоровели к 15 декабря уже 102 497 человек, месяц назад это значение равнялось 48 663.По данным оперативного штаба города, за последние сутки в Петербурге выявили 3765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1886 человек, обследованы на коронавирус 31 533 человека. Под медицинским наблюдением находится 2049 человек, из них 17 - в обсерваторе, 1276 - контактные, 756 - на самоизоляции.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество

В Петербурге за месяц число больных COVID-19 возросло в 2,2 раза

11:52 15.12.2020 (обновлено: 16:22 15.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедик проходит санобработку на выходе из "красной зоны" во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медик проходит санобработку на выходе из красной зоны во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости/Прайм. Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге за месяц выросло почти в 2,2 раза – до 182 тысяч, рассчитали РИА Новости на основе данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
По состоянию на 15 ноября в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 81 704 больных, при этом 15 декабря цифра возросла уже до 182 022 человек. Таким образом, число жителей северной столицы с COVID-19 увеличилось в 2,23 раза.
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За аналогичный период времени в Петербурге наблюдался и соответственный прирост "активных" больных, то есть тех, кто болеет в данный момент, с 28 490 до 73 065.
Число погибших также выросло: к 15 декабря их число достигло 6460 человек против 4 551 человек 15 ноября. При этом выздоровели к 15 декабря уже 102 497 человек, месяц назад это значение равнялось 48 663.
По данным оперативного штаба города, за последние сутки в Петербурге выявили 3765 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1886 человек, обследованы на коронавирус 31 533 человека. Под медицинским наблюдением находится 2049 человек, из них 17 - в обсерваторе, 1276 - контактные, 756 - на самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСанкт-ПетербургОбщество
 
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