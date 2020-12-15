https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589286404.html

В Австралии заявили, что вакцина первого поколения не остановит пандемию

В Австралии заявили, что вакцина первого поколения не остановит пандемию

Вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса, сообщается в опубликованной во вторник докладе Австралийской академии... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T11:46

2020-12-15T11:46

2020-12-15T11:46

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

австралия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587398051_0:41:1600:941_1920x0_80_0_0_471087c90d82de5f32874fac102537eb.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса, сообщается в опубликованной во вторник докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).Ученые подчеркивают, что для закрепления успеха в области борьбы с пандемией в Австралии необходимо сочетать ряд мер, таких как массовое проведение тестирования, отслеживание контактов с зараженными, соблюдение изоляции и социальной дистанции, ношение масок."Маловероятно, что одно "волшебное средство" сможет вернуть Австралию и мир к тому состоянию, которое мы сейчас считаем "нормальностью" до появления COVID", - подчеркивается в докладе. Вместо этого ученые рассчитывают, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с пандемией помогут сократить количество госпитализаций и смертей, вызванных COVID-19."Сообщаемые показатели эффективности вакцин в 90% и выше внушают надежду. Однако для производства, транспортировки, хранения и введения этих вакцин по всей Австралии потребуются огромные усилия. Потребуется много времени - скорее всего, до конца 2021 года. И если мы потерям бдительность до этого момента, то вирус снова выйдет из-под контроля", - считает один из авторов доклада профессор Ян Фразер.Первый случай заражения коронавирусом в Австралии был зарегистрирован 25 января 2020 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589240584.html

https://ria.ru/20201214/koronavirus-1589203848.html

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, австралия, в мире