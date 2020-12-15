https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589286404.html
В Австралии заявили, что вакцина первого поколения не остановит пандемию
В Австралии заявили, что вакцина первого поколения не остановит пандемию
Вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса, сообщается в опубликованной во вторник докладе Австралийской академии... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:46
2020-12-15T11:46
2020-12-15T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
австралия
в мире
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса, сообщается в опубликованной во вторник докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).Ученые подчеркивают, что для закрепления успеха в области борьбы с пандемией в Австралии необходимо сочетать ряд мер, таких как массовое проведение тестирования, отслеживание контактов с зараженными, соблюдение изоляции и социальной дистанции, ношение масок."Маловероятно, что одно "волшебное средство" сможет вернуть Австралию и мир к тому состоянию, которое мы сейчас считаем "нормальностью" до появления COVID", - подчеркивается в докладе. Вместо этого ученые рассчитывают, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с пандемией помогут сократить количество госпитализаций и смертей, вызванных COVID-19."Сообщаемые показатели эффективности вакцин в 90% и выше внушают надежду. Однако для производства, транспортировки, хранения и введения этих вакцин по всей Австралии потребуются огромные усилия. Потребуется много времени - скорее всего, до конца 2021 года. И если мы потерям бдительность до этого момента, то вирус снова выйдет из-под контроля", - считает один из авторов доклада профессор Ян Фразер.Первый случай заражения коронавирусом в Австралии был зарегистрирован 25 января 2020 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, австралия, в мире
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Вакцина первого поколения не способна предотвратить распространение коронавируса, сообщается в опубликованной во вторник докладе Австралийской академии здравоохранения и медицинских наук (AAHMS).
"Новые доказательства свидетельствуют о том, что находящиеся в стадии испытаний вакцины "первого поколения" вероятно будут эффективно предотвращать связанные с SARS-CoV-2 заболевания, но маловероятно, что они предотвратят заражение вирусом. Это значит, что первое поколение вакцин, скорее всего, не сможет значительно сократить темпы передачи вируса", - отмечается в докладе.
Ученые подчеркивают, что для закрепления успеха в области борьбы с пандемией в Австралии
необходимо сочетать ряд мер, таких как массовое проведение тестирования, отслеживание контактов с зараженными, соблюдение изоляции и социальной дистанции, ношение масок.
"Маловероятно, что одно "волшебное средство" сможет вернуть Австралию и мир к тому состоянию, которое мы сейчас считаем "нормальностью" до появления COVID", - подчеркивается в докладе. Вместо этого ученые рассчитывают, что вакцины, лечение и другие доступные средства борьбы с пандемией помогут сократить количество госпитализаций и смертей, вызванных COVID-19.
"Сообщаемые показатели эффективности вакцин в 90% и выше внушают надежду. Однако для производства, транспортировки, хранения и введения этих вакцин по всей Австралии потребуются огромные усилия. Потребуется много времени - скорее всего, до конца 2021 года. И если мы потерям бдительность до этого момента, то вирус снова выйдет из-под контроля", - считает один из авторов доклада профессор Ян Фразер.
Первый случай заражения коронавирусом в Австралии был зарегистрирован 25 января 2020 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф