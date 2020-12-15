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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589279230.html
В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса
В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 689 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:21
2020-12-15T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 689 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Темпы прироста составляют один процент. Умерли 577 пациентов, вылечились более 24 тысяч.На первом месте по числу новых случаев — Москва (5418, более чем на 400 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3765), Подмосковье (1392), Нижегородская (489), Архангельская (402), Воронежская (385), Свердловская (384) и Ростовская (381) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (25), на Чукотке (12) и в Ненецком автономном округе (трое заболевших).Вчера оперштаб сообщал о 27 328 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 707 945 заразившихся коронавирусом, из них 47,96 тысячи скончались, 2,14 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 73 миллиона, свыше 1,6 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (более 16,5 миллиона заболевших), Индия (9,9 миллиона) и Бразилия (6,92 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", который разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи на базе двух разных аденовирусных векторов человека. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.В стране действуют следующие ограничения: режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). Кроме того, в общественных местах и транспорте нужно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589240584.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 26 689 новых случаев коронавируса

11:21 15.12.2020 (обновлено: 12:03 15.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники и пациент в приемном отделении госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 26 689 заболевших COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Темпы прироста составляют один процент. Умерли 577 пациентов, вылечились более 24 тысяч.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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На первом месте по числу новых случаев — Москва (5418, более чем на 400 меньше, чем накануне). За ней идут Санкт-Петербург (3765), Подмосковье (1392), Нижегородская (489), Архангельская (402), Воронежская (385), Свердловская (384) и Ростовская (381) области. Минимальный прирост — в Еврейской АО (25), на Чукотке (12) и в Ненецком автономном округе (трое заболевших).
Вчера оперштаб сообщал о 27 328 зарегистрированных за сутки пациентах с диагнозом COVID-19. Таким образом, с весны в России выявили 2 707 945 заразившихся коронавирусом, из них 47,96 тысячи скончались, 2,14 миллиона вылечились.
По статистике ВОЗ, число инфицированных во всем мире с начала пандемии приближается к отметке в 73 миллиона, свыше 1,6 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 Соединенные Штаты Америки (более 16,5 миллиона заболевших), Индия (9,9 миллиона) и Бразилия (6,92 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
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Неделю назад в России стартовала гражданская вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", который разработали в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи на базе двух разных аденовирусных векторов человека. В Москве для этого сформировали 70 пунктов на базе городских взрослых поликлиник, до конца года планируют открыть еще 100. Запись открыта на две недели вперед.
Пока что сделать прививку могут сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины, а также работники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг. По мере поступления препарата список категорий граждан будут расширять. Беременным и кормящим вакцинация противопоказана.
В стране действуют следующие ограничения: режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). Кроме того, в общественных местах и транспорте нужно носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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