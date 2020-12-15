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Главврач Нижегородского центра переливания крови умер от коронавируса
Главврач Нижегородского центра переливания крови умер от коронавируса
Главный врач Нижегородского центра переливания крови имени Климовой Константин Кузнецов умер от коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Давид... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T11:09
2020-12-15T11:09
2020-12-15T11:09
распространение нового коронавируса
глеб никитин
лев кузнецов
екатерина климова
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 дек - РИА Новости. Главный врач Нижегородского центра переливания крови имени Климовой Константин Кузнецов умер от коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.Он отметил, что Кузнецов возглавлял Нижегородский областной центр крови имени Климовой с 1992 года, был заслуженным врачом РФ, главным внештатным специалистом-трансфузиологом министерства здравоохранения Нижегородской области и всего Приволжского федерального округа.Соболезнования родным и близким умершего врача выразил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметивший, что Кузнецову за годы работы в Нижегородском областном центре крови "удалось сделать это направление здравоохранения одним из образцовых".Всего в Нижегородской области выявлено 61 322 случая заражения коронавирусом, 54 678 человек выздоровели, 1380 пациентов скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201215/vaktsina-1589272937.html
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глеб никитин, лев кузнецов, екатерина климова, нижегородская область, общество