https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589258297.html

Глава МЧС заявил, что COVID-19 научил всех работать по-новому

Глава МЧС заявил, что COVID-19 научил всех работать по-новому

Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на работу МЧС России, однако не отразилось на готовности министерства к выполнению задач, рассказал глава РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T09:32

2020-12-15T09:32

2020-12-15T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евгений зиничев

здоровье - общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на работу МЧС России, однако не отразилось на готовности министерства к выполнению задач, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря.Министр отметил, что в условиях распространения COVID-19 всем пришлось учиться работать по-новому."Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии", - сказал глава МЧС России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений зиничев, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)