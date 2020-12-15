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Глава МЧС заявил, что COVID-19 научил всех работать по-новому
Глава МЧС заявил, что COVID-19 научил всех работать по-новому
Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на работу МЧС России, однако не отразилось на готовности министерства к выполнению задач, рассказал глава РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T09:32
2020-12-15T09:32
2020-12-15T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евгений зиничев
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Распространение новой коронавирусной инфекции повлияло на работу МЧС России, однако не отразилось на готовности министерства к выполнению задач, рассказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев в интервью РИА Новости в преддверии Дня спасателя России, который отмечается 27 декабря.Министр отметил, что в условиях распространения COVID-19 всем пришлось учиться работать по-новому."Чрезвычайные ситуации и пожары не делают скидок на эпидемиологическую обстановку. Попавшим в беду людям нужна помощь вне зависимости от внешних обстоятельств, а значит, нашей первоочередной задачей было приспособить систему к эффективной работе в условиях пандемии", - сказал глава МЧС России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.Читайте полный текст интервью Евгения Зиничева >>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евгений зиничев, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)