https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589243170.html
Иммунолог рассказала, как можно заболеть COVID-19 даже при вакцинации
Иммунолог рассказала, как можно заболеть COVID-19 даже при вакцинации
Прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации, заявила заведующая отделением в... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T05:04
2020-12-15T05:04
2020-12-15T05:14
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации, заявила заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская в интервью РИА Новости.Она отметила, что жителей многих стран будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом. Однако многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан, добавила Степенская."Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.По ее мнению, люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить ее важность. Также собеседница агентства считает, что, возможно, скоро необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадет."Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год", — заключила иммунолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, тель-авив, общество
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 дек — РИА Новости. Прививка от коронавируса может не спасти от заболевания COVID-19, если пренебречь вторым этапом двухфазной вакцинации, заявила заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская в интервью РИА Новости.
"На данный момент во всех этих прививках есть две части. Если не делать вторую часть, коллективный иммунитет будет намного хуже. Но возможно, что и для этого конкретного человека не будет нормального иммунитета", — сказала Степенская.
Она отметила, что жителей многих стран будут оповещать о необходимости второй прививки электронным способом. Однако многолетний опыт вакцинирования позволяет надеяться на сознательность граждан, добавила Степенская.
"Будут какие-то электронные средства напоминания. Но ведь мамы не забывают делать несколько прививок своим детям. А те, кто не хотят — они не делают. Поэтому я не думаю, что можно людей силой заставить это делать, я не думаю, что можно людям напоминать и быть уверенными, что они сделают", — считает врач.
По ее мнению, люди будут приходить на вторую прививку, если объяснить ее важность. Также собеседница агентства считает, что, возможно, скоро необходимость в двухфазной прививке от коронавируса отпадет.
"Может быть, со временем, через год-два все изменится, и нам не будут нужны две прививки, как с прививкой от гриппа. В тот момент, когда уже будет иммунологическая память, потому что мы думаем, что этим годом все это не закончится, и эти прививки будут необходимы каждый год", — заключила иммунолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.