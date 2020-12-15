https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589241453.html

В США зафиксировали первый случай заражения дикой норки коронавирусом

В США зафиксировали первый случай заражения дикой норки коронавирусом

Национальная лаборатория ветеринарной службы минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе, РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:33

2020-12-15T03:33

2020-12-15T04:54

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Национальная лаборатория ветеринарной службы минсельхоза США подтвердила первый случай заражения коронавирусной инфекцией животного, обитающего в дикой природе, — вирус нашли у норки в штате Юта.Согласно сообщению службы инспекции здоровья животных и растений США (APHIS) на сайте платформы ProMED-mail, заболевание обнаружили у дикого зверька в рамках эпидемиологического исследования в окрестностях норковой фермы с выявленными случаями коронавируса.Отмечается, что информацию об этом случае передали Всемирной организации по охране здоровья животных. При этом, согласно APHIS, пока нет доказательств, что возбудитель COVID-19 циркулирует в диких популяциях, обитающих вблизи норковых ферм с подтвержденными случаями коронавируса.COVID-19 неоднократно обнаруживали на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 зафиксировали у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявили в Польше, а в декабре — в Литве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

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