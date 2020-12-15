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Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты
Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты
Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:01
2020-12-15T03:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT оценил информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента. Ранее к подобному выводу пришла группа американских ученых, результаты их исследования опубликованы в British Dental Journal.Медик подчеркнул, что необходимо серьезно относиться ко всем рекомендациям, в частности, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье, общество

Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты

03:01 15.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT оценил информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента.
Ранее к подобному выводу пришла группа американских ученых, результаты их исследования опубликованы в British Dental Journal.
"Я это видел, читал... Если действительно это имеет место, так это очень хорошо. Конечно, ни в коем случае чистка зубов не может заменить все меры предосторожности", — сказал Зуев.
Медик подчеркнул, что необходимо серьезно относиться ко всем рекомендациям, в частности, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевЗдоровьеОбщество
 
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