https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589240584.html
Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты
Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты
Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T03:01
2020-12-15T03:01
2020-12-15T03:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
виктор зуев
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_0:0:2797:1573_1920x0_80_0_0_2c281bb8191c3b54a6d657c1693cee84.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT оценил информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента. Ранее к подобному выводу пришла группа американских ученых, результаты их исследования опубликованы в British Dental Journal.Медик подчеркнул, что необходимо серьезно относиться ко всем рекомендациям, в частности, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/kovid-1589064131.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585780230_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_d13c969cc27858cea2042d77854b0044.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье, общество