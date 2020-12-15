https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589240584.html

Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты

Вирусолог оценил способ уничтожить коронавирус за две минуты

Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T03:01

2020-12-15T03:01

2020-12-15T03:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

виктор зуев

здоровье

общество

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT оценил информацию о способности зубной пасты с цинком и оловом за две минуты нейтрализовать коронавирус на 99,9 процента. Ранее к подобному выводу пришла группа американских ученых, результаты их исследования опубликованы в British Dental Journal.Медик подчеркнул, что необходимо серьезно относиться ко всем рекомендациям, в частности, носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/kovid-1589064131.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, виктор зуев, здоровье, общество