https://ria.ru/20201215/kontsert-1589382915.html

Суд прекратил дело о нарушениях на концерте в петербургском клубе

Суд прекратил дело о нарушениях на концерте в петербургском клубе

Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО "Клуб А2", которому вменялись нарушения на концерте группы "Чиж и Ко" 28 ноября, и... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T18:36

2020-12-15T18:36

2020-12-15T18:36

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО "Клуб А2", которому вменялись нарушения на концерте группы "Чиж и Ко" 28 ноября, и прекратил дело за отсутствием события, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Материалы в отношении клуба были составлены за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.В пресс-службе рассказали, что из протокола Роспотребнадзора следовало, что на момент осмотра на площадке клуба проходил концерт группы "Чиж и Ко", количество посетителей - 600 человек."Социальная дистанция не соблюдалась, часть посетителей была без средств защиты. В помещениях клуба отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, отсутствует маркировка на антисептиках, на рабочем месте в баре присутствуют сотрудники без контроля признаков инфекционных заболеваний", - говорилось в протоколах ведомства.Ранее Невский районный суд оштрафовал на 460 тысяч рублей "Дворец Спорта", где 27 и 28 ноября проходили концерты исполнителя "Баста". В нарушения Ледовому дворцу вменялось присутствие на концерте людей без индивидуальных средств защиты, толкучка и скученность, несоблюдение социальной дистанции. Также суд не стал приостанавливать деятельность концертной площадки на 45 суток, как того требовал Роспотребнадзор. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html

https://ria.ru/20201206/kontsert-1587866069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия