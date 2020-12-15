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https://ria.ru/20201215/kontsert-1589382915.html
Суд прекратил дело о нарушениях на концерте в петербургском клубе
Суд прекратил дело о нарушениях на концерте в петербургском клубе
Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО "Клуб А2", которому вменялись нарушения на концерте группы "Чиж и Ко" 28 ноября, и... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T18:36
2020-12-15T18:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО "Клуб А2", которому вменялись нарушения на концерте группы "Чиж и Ко" 28 ноября, и прекратил дело за отсутствием события, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга."Материалы в отношении клуба были составлены за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.В пресс-службе рассказали, что из протокола Роспотребнадзора следовало, что на момент осмотра на площадке клуба проходил концерт группы "Чиж и Ко", количество посетителей - 600 человек."Социальная дистанция не соблюдалась, часть посетителей была без средств защиты. В помещениях клуба отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, отсутствует маркировка на антисептиках, на рабочем месте в баре присутствуют сотрудники без контроля признаков инфекционных заболеваний", - говорилось в протоколах ведомства.Ранее Невский районный суд оштрафовал на 460 тысяч рублей "Дворец Спорта", где 27 и 28 ноября проходили концерты исполнителя "Баста". В нарушения Ледовому дворцу вменялось присутствие на концерте людей без индивидуальных средств защиты, толкучка и скученность, несоблюдение социальной дистанции. Также суд не стал приостанавливать деятельность концертной площадки на 45 суток, как того требовал Роспотребнадзор. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург, происшествия

Суд прекратил дело о нарушениях на концерте в петербургском клубе

18:36 15.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО "Клуб А2", которому вменялись нарушения на концерте группы "Чиж и Ко" 28 ноября, и прекратил дело за отсутствием события, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Материалы в отношении клуба были составлены за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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В пресс-службе рассказали, что из протокола Роспотребнадзора следовало, что на момент осмотра на площадке клуба проходил концерт группы "Чиж и Ко", количество посетителей - 600 человек.
"Социальная дистанция не соблюдалась, часть посетителей была без средств защиты. В помещениях клуба отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, отсутствует маркировка на антисептиках, на рабочем месте в баре присутствуют сотрудники без контроля признаков инфекционных заболеваний", - говорилось в протоколах ведомства.
Ранее Невский районный суд оштрафовал на 460 тысяч рублей "Дворец Спорта", где 27 и 28 ноября проходили концерты исполнителя "Баста". В нарушения Ледовому дворцу вменялось присутствие на концерте людей без индивидуальных средств защиты, толкучка и скученность, несоблюдение социальной дистанции. Также суд не стал приостанавливать деятельность концертной площадки на 45 суток, как того требовал Роспотребнадзор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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