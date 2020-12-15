Суд прекратил дело о нарушениях на концерте в петербургском клубе
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж (Зимний дворец) в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Петроградский районный суд рассмотрел материалы дела в отношении ООО "Клуб А2", которому вменялись нарушения на концерте группы "Чиж и Ко" 28 ноября, и прекратил дело за отсутствием события, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
"Материалы в отношении клуба были составлены за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Суд изучил материалы и производство по делу прекратил в связи с отсутствием события административного правонарушения", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
В пресс-службе рассказали, что из протокола Роспотребнадзора следовало, что на момент осмотра на площадке клуба проходил концерт группы "Чиж и Ко", количество посетителей - 600 человек.
"Социальная дистанция не соблюдалась, часть посетителей была без средств защиты. В помещениях клуба отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, отсутствует маркировка на антисептиках, на рабочем месте в баре присутствуют сотрудники без контроля признаков инфекционных заболеваний", - говорилось в протоколах ведомства.
Ранее Невский районный суд оштрафовал на 460 тысяч рублей "Дворец Спорта", где 27 и 28 ноября проходили концерты исполнителя "Баста". В нарушения Ледовому дворцу вменялось присутствие на концерте людей без индивидуальных средств защиты, толкучка и скученность, несоблюдение социальной дистанции. Также суд не стал приостанавливать деятельность концертной площадки на 45 суток, как того требовал Роспотребнадзор.
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