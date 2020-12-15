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Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта
Правоохранительные органы Забайкальского края полностью перекрыли незаконный вывоз леса в Китай, заявил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T08:19
2020-12-15T08:19
александр осипов
китай
забайкальский край
общество
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Забайкальского края полностью перекрыли незаконный вывоз леса в Китай, заявил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов.Он напомнил, что в Забайкалье действует крупнейший в РФ пункт пропуска с Китаем, через который "многие годы шла контрабанда леса". "Правоохранительные органы уже два года активно наводят порядок в лесном комплексе, возбужден целый ряд уголовных дел. Сейчас мы полностью перекрыли работу компаний, которые нелегально вывозили лес в Китай", - сказал Осипов.В первую очередь, отметил он, этого удалось достичь благодаря работе правоохранительных органов - таможни, прокуратуры, МВД, ФСБ. "Мы перешерстили всех лесных арендаторов", - подчеркнул губернатор.В конце сентября президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса сообщил о необходимости "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", запустив федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.Забайкальский край стал одним из двух пилотных регионов, где будет запущена система цифрового учета всего оборота древесины на Дальнем Востоке лесвосток.рф, разработанная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
https://ria.ru/20180719/1524911949.html
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александр осипов, китай, забайкальский край, общество

Глава Забайкалья заявил, что контрабанда леса в Китай полностью перекрыта

08:19 15.12.2020
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВырубка леса
Вырубка леса - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы Забайкальского края полностью перекрыли незаконный вывоз леса в Китай, заявил в интервью РИА Новости глава региона Александр Осипов.
Он напомнил, что в Забайкалье действует крупнейший в РФ пункт пропуска с Китаем, через который "многие годы шла контрабанда леса". "Правоохранительные органы уже два года активно наводят порядок в лесном комплексе, возбужден целый ряд уголовных дел. Сейчас мы полностью перекрыли работу компаний, которые нелегально вывозили лес в Китай", - сказал Осипов.
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В первую очередь, отметил он, этого удалось достичь благодаря работе правоохранительных органов - таможни, прокуратуры, МВД, ФСБ. "Мы перешерстили всех лесных арендаторов", - подчеркнул губернатор.
В конце сентября президент РФ Владимир Путин на совещании о развитии и декриминализации лесного комплекса сообщил о необходимости "поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины", запустив федеральную информационную систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех субъектов Федерации правилам. В пилотном режиме система учета древесины и сделок с ней должна заработать с 1 января будущего года, а с 1 июля ее использование должно стать обязательным.
Забайкальский край стал одним из двух пилотных регионов, где будет запущена система цифрового учета всего оборота древесины на Дальнем Востоке лесвосток.рф, разработанная Фондом развития Дальнего Востока и Арктики по поручению вице-премьера, полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
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