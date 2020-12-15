https://ria.ru/20201215/kleveta-1589333750.html

Глава СПЧ оценил возможное ужесточение наказания за клевету в интернете

Глава СПЧ оценил возможное ужесточение наказания за клевету в интернете

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проанализирует законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, заявил глава Совета... РИА Новости, 15.12.2020

2020-12-15T14:42

2020-12-15T14:42

2020-12-15T14:42

россия

валерий фадеев

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общество

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проанализирует законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, заявил глава Совета Валерий Фадеев, добавив, что он против тюремного заключения, так как в таких вопросах можно обойтись штрафами.Ранее сообщалось, что депутат Дмитрий Вяткин внес в ГД законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Как следует из опубликованных в базе данных нижней палаты парламента документов, правительство РФ проект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает".

россия

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россия, валерий фадеев, совет по правам человека при президенте рф (спч), общество