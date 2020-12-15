Глава СПЧ оценил возможное ужесточение наказания за клевету в интернете
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) проанализирует законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете, заявил глава Совета Валерий Фадеев, добавив, что он против тюремного заключения, так как в таких вопросах можно обойтись штрафами.
Ранее сообщалось, что депутат Дмитрий Вяткин внес в ГД законопроект об усилении уголовной ответственности за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Как следует из опубликованных в базе данных нижней палаты парламента документов, правительство РФ проект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает".
"Я против посадок вообще. Если это не насильственные преступления или какое-то большое воровство. Я считаю, что надо штрафовать. Посмотрим этот законопроект о клевете в интернете. Все-таки сажать перебор - штрафовать надо", - сказал Фадеев журналистам.